لأول مرة منذ 26 عامًا.. وزيرة ألمانية تزور تايوان

الأحد 19/مارس/2023 - 04:07 ص

تتوجه وزيرة التعليم الألمانية، بيتينا شتارك واتزينجر، إلى تايوان الإثنين المقبل، في زيارة هي الأولى لوزير ألماني منذ ٢٦ عاما للجزيرة، بحسب وزارة التعليم الاتحادية الألمانية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه قالت، إن الوزيرة ستزور الجزيرة الديمقراطية لمدة يومين وتلتقي ممثلين حكوميين في مجال البحوث والتعليم والعلوم والأعمال في العاصمة التايوانية تايبيه.

ووفقًا للوزارة كان وزير الاقتصاد الاتحادي جونتر ركسروت آخر وزير ألماني يزور تايوان في عام ١٩٩٧، فيما تعد الزيارة التي تأتي على خلفية التوتر بين الصين وتايوان، رمزية إلى حد كبير.

تأتي الرحلة التي تستغرق يومين في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك لزيارة بكين في أبريل أو مايو المقبل، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الوضع. وقال متحدث باسم وزارة التعليم في ألمانيا، إن الزيارة ستركز على أبحاث أشباه الموصلات، من أجل تسريع التوسع في النظام البيئي للرقائق الدقيقة في ألمانيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن ستارك واتزينجر ستناقش أيضًا التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والبحث في البطاريات.

وتقول صحيفة «فايننشال تايمز»، إن رحلة ستارك واتزنجر المرتقبة إلى تايوان، كشفت عن خلاف داخل الحكومة الألمانية حول السياسة المتبعة باتجاه الصين، مشيرة إلى أن الاحتكاكات بين أحزاب الائتلاف أعاقت عملية صنع القرار بشأن مجموعة من القضايا.

وتتمتع ألمانيا بواحدة من أقرب العلاقات الاقتصادية لأوروبا مع الصين، مما يجعل من الطريقة التي توازن بها علاقاتها مع بكين والمشاركة مع تايبيه سيتردد صداها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

