مخاوف من سيناريو الكونجرس.. ترامب يستنفر أنصاره: سيتم اعتقالي الثلاثاء

السبت 18/مارس/2023 - 08:47 م

بدعوة تكاد تكون مماثلة لأحداث الكابيتول، استنجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنصاره لوقف خطة للقبض عليه خلال أيام.

وسائل إعلام أمريكية نقلت عن ترامب توقعه بإلقاء القبض عليه في مانهاتن، داعيا أتباعه إلى الاحتجاج على لائحة الاتهام التي تلوح في الأفق.

وقال في دعوته: "سيتم اعتقال المرشح الجمهوري الرائد بعيدًا والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.. احتج ضد أخذ وطننا إلى الوراء!".

ترامب لم يكتف بالدعوة للاحتجاج؛ بل اتهم في منشور له "مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن بالفساد الكبير".

ومرة أخرى يصر الرئيس الأمريكي السابق على أنه لم يرتكب أي جريمة، مذكّرا أتباعه بأن "حملة براغ" تم تمويلها بشكل كبير من قبل الملياردير الديمقراطي جورج سوروس.

ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب تهما جنائية محتملة، تستعد حملته لشن حرب سياسية، ضد لائحة الاتهام التي تلوح في الأفق من المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ.

وبدا واضحا أن حملة ترامب تمهد الطريق لهجوم واسع النطاق على الديمقراطي "براغ". ووفقًا لاثنين من حلفاء ترامب السياسيين، ستهدف الحملة إلى تصوير أي اتهامات على أنها جزء من هجوم منسق من قبل الحزب الديمقراطي ضده.

حملة قالت صحيفة واشنطن بوست إنها تستهدف حماية ترامب الذي يحاول أن يصبح ثاني رئيس سابق فقط يفوز بولاية جديدة بعد مغادرته.

لكن ليس من الواضح ما هي نقاط البيانات، إن وجدت، التي يخطط فريق ترامب للإشارة إليها فيما يخص "براغ"، من أجل إثبات أن المدعي العام هو جزء من مؤامرة سياسية أوسع ضد الرئيس السابق.

كما أنه من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيضيف محامين إلى فريق دفاعه القانوني أو يستعين بمستشار اتصالات ليلعب دورًا أكثر تقليدية في الرد على أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بإدانة محتملة.

