25 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2075 جنيهًا

السبت 18/مارس/2023 - 01:18 م

قفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية على مدار الأيام الماضية، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار وتوجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن، مع حالة الاضطرابات التي تسيطر على القطاع المصرفي، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لعدم الضغط على البنوك، وتفاقهم أزماتها.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2075 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1989.30 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2371 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1779 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1383 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 16600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 125 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1945 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2050 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بقيمة 59 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1930 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1989.30 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى يقترب من 2000 دولار، مع تراجع الجنيه أمام الدولار، دفع الذهب لتسجيل مستويات تاريخية بالأسواق المحلية، حيث يمثل السعر بالبورصة العالمية العامل الأبرز في تحديد السعر حاليًا.

وتوقع أن تشهد الأسعار مستويات غير مسبوقة، إذ ما قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه "التعويم" المرتقب، ما يعزز من ارتفاع الطلب وتوجه المستثمرين للذهب للتحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم.