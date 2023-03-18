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السبت 18 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انتخاب الأمناء العامين المساعدين للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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انتخب المشاركون في الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت شعار "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار" التي انعقدت في يومي 16 و17 مارس الجاري، الأمناء العامين المساعدين للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أنه قد تم انتخاب السفير سمير بكر ذياب من دولة فلسطين لمنصب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، وانتخاب السفير يوسف بن محمد الضبيعي من المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، وانتخاب السفير طارق علي بخيت من جمهورية السودان لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية.
كما جرى انتخاب الدكتور أحمد كاويسا سنغندو من جمهورية أوغندا لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وانتخاب السفير أفتاب كوكر من جمهورية باكستان الإسلامية لمنصب الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا، وانتخاب السفير موسى كولاكليكايا من الجمهورية التركية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية.

 

نواكشوط مجلس وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي