بنك ناصر يطرح شهادة إدخار جديدة بعائد تراكمي يصل إلى 22%

السبت 18/مارس/2023 - 11:13 ص

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن طرح شهادة إدخار جديدة لمدة 3 سنوات بعائد تراكمي 22% تصرف عند تاريخ الاستحقاق، بالاضافة إلي طرح شهادة أخرى لمدة سنة ونصف تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد 20%.

ويمكن شراء الشهادات بقيمة 1000جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

وخصص بنك ناصر الرقم المختصر 16868 للاستفسار عن الشهادات والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها وهذا الرقم متاح 24 ساعة طوال ايام الأسبوع.