بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الإدخارية ذات أجل 3 سنوات

السبت 18/مارس/2023 - 11:09 ص

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، رفع العائد علي الشهادات الإدخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% لعائد يصرف سنويا، و17.75% للعائد الربع سنوي، و17.5% لعائد يصرف شهريا.

كما قرر البنك رفع العائد على شهادة “رد الجميل” لكبار السن فوق سن 60 عامًا ذات آجال 3 سنوات، ليصبح 19.25% للعائد السنوى و17.75% للعائد الشهرى.

ويمكن شراء الشهادات بقيمة 1000جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك نجح فى تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل ميسر وبكفاءة عالية وساهم فى تحقيق الشمول المالى، بجانب تعزيز ثقافة الادخار، حيث يسعي البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الأول في مصر.

جدير بالذكر أن البنك خصص الرقم المختصر 16868 للاستفسار عن الشهادات والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها وهذا الرقم متاح 24 ساعة طوال ايام الأسبوع.