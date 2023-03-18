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السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن أسماء الفائزين

نقابة الصحفيين _
نقابة الصحفيين _ صورة أرشيفية
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أعلن المستشار أحمد المرسي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن فوز كلًا من: 

فوق السن 

عبدالرؤوف خليفة

جمال عبد الرحيم 

هشام يونس 

 

تحت السن

 محمود كامل 

محمد يحيى يوسف 

محمد الجارحي 

وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري، بينما حصل الإسكندراني على ٧٩ صوت، وعبده مغربي على ٣٨ صوت، وأيمن عبدالعزيز على ٣٢ صوت، وسيد عبد المعطي على ١٠ أصوات، وطلعت هاشم على ٤ أصوات، ومحسن هاشم على ٣٣ صوت، ومحمد معربي على ٤ أصوات، ونعيمة راشد على ١٠ أصوات، ياسر مصطفى على ١٧ صوت بإجمالي عدد ٥٠٦٢ صوت، الصحيح منهم ٤٨٨٨، والباطلة ١٧٤. 

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد رفضت اعتماد الحساب الختامي للميزانية للسنة المنتهية في 31- 12- 2022.

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