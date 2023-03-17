بالصور.."الخير كله في رمضان" حملة بمدارس شرم الشيخ

اطلقت احدى المدارس التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية ، حملة “ الخير كله في رمضان”، ووزعت نحو ١٥٠ شنطة رمضان تحتوي على مجموعة من السلع الأساسية الغذائية، بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.
وقالت أمل المغربي، مديرة المدرسة لـ"البوابة نيوز": "إن التطوع والعطاء يترجمان مشاعر الولاء والانتماء، ويستثمران أوقات الفراغ، وهما عنصران أساسيان في إعداد الكوادر الخلاقة في الحياة الاجتماعية وهذا ما نحرص على غرسه في نفوس أبنائنا وبناتنا في المدرسة"
وشددت على أن تطوير العلاقة والتعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي يعد أحد العوامل المهمة لتفعيل دور المدرسة ورفع كفاءاتها في المجال التربوي والتعليمي.