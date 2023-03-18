الكنيسة القبطية تطلق منح تدريبية للشباب لإعدادهم لسوق العمل

السبت 18/مارس/2023 - 12:07 ص

أعلن المكتب البابوى للمشروعات بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية "EGYCOPT" اليوم عبر الصفحة الرسمية للكنيسة عن فتح باب التقديم لعدد من المنح التدريبية للشباب بهدف إعدادهم لسوق العمل وتعديل مساراتهم المهنية وتمكينهم من النمو والتطور.

جاءت المنح التي أعلن عنها كالتالي:

١- تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار (للفنيين فقط والتدريب معتمد من نقابة المهندسين):

https://egycopt.org/alarm-cctv-installation-course/

٢- صيانة الأجهزة المنزلية والغسالات (للفنيين فقط والتدريب معتمد من نقابة المهندسين): https://egycopt.org/appliance-and-washing-machine-repair.../

٣- دورة السكرتارية وإدارة المكاتب (للإناث فقط):

https://egycopt.org/secretarial-and-office-management.../

شروط الالتحاق بالمنحة أن يكون المتقدم:

- مصري الجنسية.

- من غير العاملين وحديثى التخرج (مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالي)

- السن من ١٨ - ٣٥ سنة.

- موقف التجنيد مُحدد للذكور (أدى الخدمة - إنهاء - إعفاء - تأجيل).

- اجتياز المُقابلة الشخصية بالمؤسسة.

وذكر إعلان المنحة ما يلي:

- للمزيد من المعلومات عن محتوى التدريبات والتقديم من خلال اللينكات المرفقة.

- بعد التقديم على اللينك، سيتم الاتصال بك خلال مدة من أسبوعين لثلاثة أسابيع للمقابلة الشخصية. وعند سؤالك في الأبليكشن أثناء المقابلة عن طريقة المعرفة عن مؤسسة إيجيكوبت، يرجى توضيح أنه عن طريق إعلان المكتب البابوى للمشروعات.



