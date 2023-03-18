ads
السبت 18 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية تطلق منح تدريبية للشباب لإعدادهم لسوق العمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المكتب البابوى للمشروعات بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية "EGYCOPT" اليوم عبر الصفحة الرسمية للكنيسة عن فتح باب التقديم لعدد من المنح التدريبية للشباب بهدف إعدادهم لسوق العمل وتعديل مساراتهم المهنية وتمكينهم من النمو والتطور.

جاءت المنح التي أعلن عنها كالتالي:

١- تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار (للفنيين فقط والتدريب معتمد من نقابة المهندسين):

https://egycopt.org/alarm-cctv-installation-course/

٢- صيانة الأجهزة المنزلية والغسالات (للفنيين فقط والتدريب معتمد من نقابة المهندسين): https://egycopt.org/appliance-and-washing-machine-repair.../

٣- دورة السكرتارية وإدارة المكاتب (للإناث فقط):

https://egycopt.org/secretarial-and-office-management.../

شروط الالتحاق بالمنحة أن يكون المتقدم:

- مصري الجنسية.

- من غير العاملين وحديثى التخرج (مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالي)

- السن من ١٨ - ٣٥ سنة.

- موقف التجنيد مُحدد للذكور (أدى الخدمة - إنهاء - إعفاء - تأجيل).

- اجتياز المُقابلة الشخصية بالمؤسسة.

وذكر إعلان المنحة ما يلي:

- للمزيد من المعلومات عن محتوى التدريبات والتقديم من خلال اللينكات المرفقة.

- بعد التقديم على اللينك، سيتم الاتصال بك خلال مدة من أسبوعين لثلاثة أسابيع للمقابلة الشخصية. وعند سؤالك في الأبليكشن أثناء المقابلة عن طريقة المعرفة عن مؤسسة إيجيكوبت، يرجى توضيح أنه عن طريق إعلان المكتب البابوى للمشروعات.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏هارو_Nر ORTHODOX COPTIC الأقباط الأرتوذكس اد RESIDENCE PAPAL المقر البابوي PROJECTS FOR OFFICE PAPAL المكتب البابوي للمشرو عات‏'‏‏

 

 


 

EGYCOPT الكنيسة القبطية المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية المكتب البابوي للمشروعات المكتب البابوي