بدء توافد الصحفيين للتسجيل في الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس

الجمعة 17/مارس/2023 - 09:51 ص

بدأ منذ قليل توافد الصحفيين لتسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمقر نقابة الصحفيين، حيث ينتخب الصحفيون اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

وقد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، النقيب المنتهية ولايته، عن عقد الجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة، إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

ويذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين المسددين للاشتراك يبلغ 9221 عضوا، فيما يبلغ إجمالي عدد من يحق لهم التصويت 9843 عضوا، وما زال متاحا لـ 606 أعضاء التصويت حال سداد الاشتراك حتى يوم الانعقاد.

وأوضح أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية اليوم الجمعة بالدعوة الثانية للانعقاد بحضور 2206 أعضاء، هم ربع الأعضاء المسددين للاشتراك، مشيرا إلى أنه سيتم نصب شادر أمام مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت ليتسنى استيعاب كثافة الحاضرين دون تعطيل المرور، وأن عدد اللجان الانتخابية يبلغ 23 لجنة، 22 منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إداري.