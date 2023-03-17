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الجمعة 17 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 17 مارس 2023

دولار
دولار
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واصل الجنيه استقراره أمام الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع .

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه الى نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.


وسجل أقل سعر للدولار في البنوك أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر ، الأهلي، التنمية الصناعية".

وبلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك الخاصة أمام الجنيه حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي،HSBC، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، الاهلي المتحد، لامارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، ابوظبي التجاري، بلوم، المشرق، بللوم، المصرف المتحد، الكويت الوطني".


وسجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي د 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يليه سعر الدولار في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

البنك المركزى المصرى الدولار أمام الجنية العربي الدولي سعر الدولار