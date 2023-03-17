استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 مارس 2024

الجمعة 17/مارس/2023 - 08:41 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد ارتفاعه أمس 25 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه سعر.

سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 1935 جنيه للبيع و 1945 جنيها للشراء.



ووصل سعر جرام عيار 18 نحو 1659 جنيه للبيع و 1667 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 24 نحو 2211 جنيه للبيع و 2223 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1290 جنيه للبيع و 1297 جنيها للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب 2.211 مليون جنيه للبيع و 2.22 مليون جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 68.8 ألف جنيه للبيع و 69.131 ألف جنيه للشراء.



بتينما 6بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 15.48 ألف جنيه للبيع و 15.56 ألف جنيه