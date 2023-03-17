لجان الوفد بالجيزة تشيد بجهود النائب سعد بدير لتطوير مقر الحزب.. صور

الجمعة 17/مارس/2023 - 12:25 ص

أشادت لجان حزب الوفد بالجيزة، بجهود النائب سعد بدير رئيس لجان الحزب بالمحافظة لتطوير مقر الحزب، والعمل التنظيمي داخل المحافظة.

وقالت لجنة الوفد بالعمرانية برئاسة إيهاب عبد المنعم، أن النائب سعد بدير، قاد حملة لتطوير المقر الرئيسي للحزب، خاصة "البدروم" والدور الأرضي الذي كان مرتعا للحشرات والثعابين، وأنفق مبالغ باهظة لإعادة المقر إلى رونقه.

وأضاف إيهاب عبد المنعم، أن لجان الحزب بالجيزة، تقف خلف النائب سعد بدير، أمام محاولات الزج به وباسمه في مهاترات وتناحرات سياسية هدفها الرئيسي وقف جهوده للنهوض بالحزب.

وشدد إيهاب عبد المنعم، على أن لجان المحافظة مستعدة لتنظيم وقفات تضامنية مع النائب سعد بدير، حال الاستمرار بعض القيادات في بث الفتن وشق صفوف الحزب.

واختتم إيهاب عبد المنعم تصريحاته، بالتأكيد على هوية الحزب كأكبر كيان سياسي ليبرالي في الحياة السياسية، وقدرته على تخطي أي محاولات للتنكيل بقياداته الشرفاء.