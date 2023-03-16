وزير المجالس النيابية: مصر اتخذت خطوات جادة نحو التنمية المستدامة

الخميس 16/مارس/2023 - 10:43 م

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات فى ملف الحفاظ على البيئة، فقد بادرت الدولة المصرية باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة بقمة المناخ واسفر عن مباحثات ومبادرات تنموية.

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة من أجل قضية المناخ سواء من خلال إطلاق المبادرات التنموية والمشروعات القومية، وأيضا اتخاذ خطوات وإجراءات ايجابية للتشجيع على الاستثمار.

جاء ذلك خلال تدشين مؤسسة "الأخضر حياة" كنموذج لعمل أهلي تنموي يرعى قضية الحفاظ علي البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، مساء اليوم الخميس وذلك بمشاركة عدد من نواب البرلمان وكبار القادة السياسيين والتنفيذيين بالدولة والإعلاميين وشباب الأحزاب.

وكان بين الحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية وأستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة عين شمس، والنائب يسرى المغزى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

والنائب “أشرف رشاد” زعيم الاغلبية بالبرلمان والنائب "فايق زكي" عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، والدكتور محمد يسرى رئيس مؤسسة "الأخضر حياة".

وتحدث الدكتور "أحمد أبو اليزيد" رئيس الهيئة الاستشارية، وقال أن تدشين مؤسسة الأخضر حياة كنموذج لعمل أهلي تنموي يرعى قضية الوعي، وهو أن يكون المواطن مسئولًا ومؤثرًا ومحافظا على دولته والمجتمع المحيط به.

وخلال فعالية المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي بصوت الإعلامية أسماء حبشي، والتي أكدت علي إنطلاق مبادرة "مصر جاية" كأولي مبادرات المؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة.

وذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مشروعات تنموية غير مسبوقة، ولتعزيز الشراكة التنموية بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة لخدمة أهداف الدولة المصرية.

خلال فعاليات تدشين مؤسسة "الأخضر حياه"

جانب من الحضور

وقفة الحضور خلال سماع السلام الوطني المصري