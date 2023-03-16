اليوم.. آخر يوم لاستقبال الجمهور مجانًا بمتحف عبد الوهاب والآلات الموسيقية

الخميس 16/مارس/2023 - 06:50 ص

استمرارًا لتقليدها السنوي الهادف إلى تعريف الأجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فتح متحفى محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور وآخر يوم الخميس 16 مارس، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والتي تحل خلال هذا الشهر.



يروى المتحف ملامح مشوار حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب من خلال عدة قاعات إحداها تحمل اسم (قاعة الذكريات) وتنقسم إلى جناحين: الأول يلقى الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها، أما الجناح الثاني يضم عددًا من الغرف الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية، هذا الى جانب قاعة للسينما تضم كل الأفلام التى قام بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، بالإضافة إلى قاعة للاستماع والمشاهدة تشمل مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى واغانى والبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها على شاشات تعمل بنظام اللمس.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص عدة أمسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية لتقديم نخبة من أعمال النهر الخالد احتفالا بذكرى ميلاده منها سلسلتى وهابيات، كلثوميات اضافة الى حفل فرقة التراث للموسيقى العربية المقام فى الثامنة مساء الأحد 12 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية.

