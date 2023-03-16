محلل سياسي ليبي: بيان الأمم المتحدة مطاطي ويظهر عدم التوافق

الخميس 16/مارس/2023 - 01:26 ص

قال فؤاد محمد الرياني المحلل السياسي الليبي إن بيان الأمم المتحدة بشأن ليبيا بيان مطاطي يظهر عدم توافق مجلس الأمن في ظل الصراع والتصادم بين الغرب من جانب وروسيا والصين من جانب آخر.

وكان مجلس الأمن قد أكد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين، تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلًا عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية.

وأشاد مجلس الأمن بالدور الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ويرحب مجلس الأمن في هذا الصدد بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري. يقر مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ويؤكد الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وكرر مجلس الأمن دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام (SRSG) لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة من أجل تعزيز عملية شاملة. العملية السياسية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. يثني مجلس الأمن على المشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023 وتلبية تطلعات جميع الليبيين لاختيار قادتهم من خلال صندوق الاقتراع.

وقد تشجع مجلس الأمن بمبادرة الممثل الخاص للأمين العام لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة (HLPE)، على وجه الخصوص، والذي يهدف إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة. يؤكد مجلس الأمن على أهمية عملية تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وبالتالي فهي قادرة على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية، بطريقة شاملة وشفافة، من أجل ضمان أن أي نتيجة لأعمالها ومداولاتها مقبولة ومدعومة من قبل جميع الليبيين الرئيسيين. المالكون. ويحث مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل كامل وبناء وشفاف وبروح من التسوية مع الممثل الخاص للأمين العام ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات. ويؤكد مجلس الأمن على أهمية التعاون والمشاركة البناءة بين جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة في هذا الصدد. ويؤكد مجلس الأمن كذلك على أهمية توفير بيئة آمنة للمدنيين.

يدعو مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما، وفي هذا الصدد، يشجع الممثل الخاص للأمين العام على مواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما البلدان الأفريقية. الاتحاد وجامعة الدول العربية في إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.

يرحب مجلس الأمن بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية (HNEC)، ويشجع على استمرار هذا الدعم، بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الاحتياجات، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تقديم خدمات مجانية وعادلة وشفافة. وانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة في جميع أنحاء ليبيا.

ويؤكد مجلس الأمن على أهمية مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية في سياق الانتخابات. ويؤكد مجلس الأمن كذلك على أهمية أن تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023.

ويشير مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن. ويشير مجلس الأمن كذلك إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، فضلًا عن نتائج الانتخابات، ويكرر دعوته لهم بالتمسك بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية. للشعب الليبي.

يشدد مجلس الأمن على أهمية عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ويرحب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تيسير عقد اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.

ويكرر مجلس الأمن التأكيد على أن العملية السياسية ينبغي أن تكون مصحوبة بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني ​​، فضلًا عن الاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار وتسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والتي سيتم تنفيذها في بطريقة متزامنة، مرحلية، تدريجية ومتوازنة. يحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في 8 كانون الأول / ديسمبر 2022.

الحاجة إلى إنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.

يشير مجلس الأمن إلى مطالبه بامتثال جميع الدول الأعضاء امتثالا كاملا لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.

ويشير مجلس الأمن إلى أن موارد ليبيا النفطية تعود بالنفع على الليبيين كافة. - يرحب مجلس الأمن بجهود مجموعة العمل الاقتصادي التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا لعملية برلين لدعم الجهود الليبية نحو توحيد المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وإنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية. لتحسين إدارة الإيرادات والشفافية لصالح جميع الليبيين. ويؤكد مجلس الأمن من جديد عزمه على ضمان إتاحة الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.

يكرر مجلس الأمن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا. يشير مجلس الأمن إلى الحاجة إلى دعم المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية. يدعو مجلس الأمن السلطات الليبية إلى احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، واتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين.

يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.