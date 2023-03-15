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الخميس 16 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد وليفربول
ريال مدريد وليفربول
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في مباراة العودة ضمن منافسات دور ١٦ لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكان ريال مدريد تفوق في لقاء الذهاب بنتيجة ٥ مقابل هدفين.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد نظرا لطبيعة المباريات بين الفريقين وتفوق ريال مدريد في نهائي ٢٠١٨ ثم تفوقه أيضا في نهائي الموسم الماضي.

وخطف ريال مدريد فوز عريض على ليفربول في مباراة الذهاب وحول تأخره بهدفين في أول ربع ساعة إلى فوز بخماسية على ملعب آنفيلد،  ويواجه رفاق محمد صلاح مهمة شبه مستحيلة على ملعب سانتياجو برنابيو حيث يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في سانتيجو برنابيو اليوم الأربعاء 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وتنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور ١٦.

ويعتمد يورجن كلوب على الثلاثي الهجومي محمد صلاح والهولندي جاكبو والارجواني نونيز والهجوم بكل قوة على دفاعات ريال مدريد في محاولة لتسجيل هدف مبكر يعيد آمال الريدز في التأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بينما يسعى ريال مدريد للاحتفاظ باللقب الأوروبي بعد خسارة الليجا الإسبانية لحساب غريمة برشلونة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم الأربعاء 

بث مباشر ليفربول وريال مدريد دورى أبطال اوروبا مشاهدة مباراة محمد صلاح