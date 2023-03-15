رئيس قمة العرب للطيران: ندرس مستقبل سياحة السفر وفرص النمو المتاحة وكيفية استغلالها

الأربعاء 15/مارس/2023 - 03:43 م

قال عادل العلى، رئيس مؤتمر قمة العرب للطيران للنسخة العاشرة برأس الخيمة، إنه يسعى دائما لتحقيق نسبة دائمة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران وبحث مستقبل سياحة السفر وفرص النمو المتاحة وكيفية استغلالها كما حدث في عامي 2021 و20222 ونسعى لاقتناص الفرص الموجودة خلال 2023 بجانب البحث عن أفضل الخيارات المتاحة ومواجهة التحديات لتحقيق الاستدامة.



وأضاف العلى، خلال فعاليات قمة الطيران العرب العاشرة برأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، أن المؤتمرات الماضية كانت تناقش وسائل الأمان في السفر لكن الآن اصبحت موجودة إلا أننا ما زال أمامنا الكثير من العمل والتأكيد على توافر الأمان والاستدامة.

وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورا كبيرا في قطاع النقل والسياحة حيث ما زالا القطاعات الأكثر توفير لفرص التوظيف ، مؤكدا أن قمة الطيران تقدم معلومات وطلعات جديدة لكل الحضور .

وأوضح أننا نسعي من خلال قمة العرب العاشرة توفير الكثير من المميزات التى تدعم تحقيق النمو .

وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، وتُعقد القمة تحت شعار "الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي".

تتيح القمة سلسلة من فرص التواصل وتبادل المعرفة وتستقطب كوكبة من رواد قطاع الطيران العالمي لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات وتوحيد الجهود ومناقشة سبل دفع تطور قطاع الطيران والسياحة العربي، وسيشهد اليوم الأول نقاشات وحوارات في مواضيع الاستدامة والآفاق الاقتصادية وتأثير التطورات التكنولوجية الثورية على مستقبل قطاع الطيران والسفر.

وتتضمن أجندة القمة اليوم مجموعة من جلسات الحوار الحيّة، والكلمات الرئيسية، وورش العمل، وتشارك كوكبة من القادة المحليين وعمالقة القطاع العالميين في حوار فعال يستكشف تأثير السفر على البيئة وسبل تعزيز استدامته مستقبلًا عبر استعراض أساليب إزالة الكربون ونماذج الأعمال المستدامة التي تدعم النمو المستمر للقطاع.