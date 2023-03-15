استولى على مليون جنيه من المواطنين.. سقوط مستريح جديد في قبضة الأمن بالغربية

الأربعاء 15/مارس/2023 - 01:01 م

كشفت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين ، مقيمان بمحافظة الغربية) لتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهما بزعم توظيفها واستثمارها لهما فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ..كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى تم استهدافه وأمكن ضبطه، و بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.