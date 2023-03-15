اليوم.. سمير فرج يلقي ندوة عن «مصر ومستقبل حرب أوكرانيا» بجامعة سوهاج

الأربعاء 15/مارس/2023 - 03:29 ص

تستضيف جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، اللواء أركان حرب سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق، ليلقي ندوة توعوية تنظمها أسرة «طلاب من أجل مصر» بالجامعة، تحت عنوان معركة الوعي «حرب الجيل الرابع والخامس ومستقبل الحرب الروسية الأوكرانية ومصر إلى أين عام 2023».

وستُعقد الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، والدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ورئيس «طلاب من أجل مصر».