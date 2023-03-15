اليوم.. المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة «الذكاء الاصطناعي ودوره في المستقبل»

الأربعاء 15/مارس/2023 - 12:59 ص

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة «الذكاء الاصطناعي ودوره في المستقبل»، والتي تنظمها لجنة فنون الطفل بالمجلس، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء 15 مارس الجارى؛ بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة: الكاتبة فاطمة المعدول مقرر اللجنة، ويشارك بها كلًا من:الدكتور إيناس محمود حامد أستاذ الإعلام جامعة عين شمس وعميد الجزيرة الإعلام والعلوم والإتصال، والدكتورة شهيرة صلاح الدين أحمد رئيس تحرير مجلة سمير ومؤسسة دار الهلال، والدكتور محمد عبدالفتاح أبورزقة أستاذ الذكاء الاصطناعي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.