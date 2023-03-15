اليوم.. إعلان مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الرابطة

الأربعاء 15/مارس/2023 - 02:27 ص

تُعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، اليوم الأربعاء، بعد اعلان قرعة هذا الدور اليوم.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.

وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو الآتي:



الأهلي ضد المصري

غزل المحلة ضد الإسماعيلي

المقاولون العرب ضد حرس الحدود

فيوتشر ضد طلائع الجيش

الزمالك ضد البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة

الاتحاد ضد فاركو

بيراميدز ضد إنبي