الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على على الإفراج المحتمل عن أموال إيران المجمدة مقابل ثلاثة أمريكيين تحتجزهم طهران.. برايس: المفاوضات لا تزال جارية بشأن هذا الأمر

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 07:09 م

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين التعليق على الإفراج المحتمل عن أموال إيران المجمدة مقابل ثلاثة أمريكيين تحتجزهم إيران، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المنتهية ولايته، نيد برايس.

وأشار إلى أن الجهود جارية للإفراج عنهم، كما بدا إيجابيا بشأن اتفاق الأسبوع الماضي بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات بوساطة الصين.

وكانت هناك منذ فترة طويلة دلائل على أن اتفاقية الولايات المتحدة للإفراج عن 7 مليارات دولار مجمدة من قبل البنوك الكورية الجنوبية ستكون هي الثمن الذي يجب دفعه مقابل إطلاق سراح ثلاثة من حاملي الجنسية المزدوجة الذين يعتبرون في الواقع رهائن تحتجزهم إيران، لكن بعد حملة القمع الإيرانية القاتلة على الاحتجاجات الشعبية وتزويدها بالأسلحة لروسيا، أصبح هذا الاقتراح مكلفًا سياسيًا لإدارة بايدن.

في الوقت نفسه، كرر برايس مرة أخرى أن استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران "ليس على جدول الأعمال"، ووصلت المحادثات التي بدأت في أبريل 2021 إلى طريق مسدود في أوائل سبتمبر 2022.

وقال برايس "نحن لا نتخلى عن طموحاتنا وأملنا في ذلك، حتى ونحن نستعد لجميع الحالات الطارئة المحتملة"، وليس من الواضح ما تسعى إليه الدبلوماسية الأمريكية؟

في الأشهر الماضية، أثارت كل من واشنطن والقوى الأوروبية المشاركة في المحادثات مع طهران قضية إمدادات الأسلحة الإيرانية لروسيا وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال المحلل الإيراني، خسرو شاهين، لموقع "إيلنا" الإخباري الثلاثاء إن الولايات المتحدة ربما تسعى إلى اتفاقية محدودة ومؤقتة لمعالجة بعض الجوانب الخطيرة لبرنامج إيران النووي.

وقال خسرو شاهين إن واشنطن ربما تسعى أيضًا إلى اتفاقات جزئية حول قضايا مختلفة، مثل إطلاق سراح السجناء لعدم الوصل لاتفاق نووي كامل.

وفيما يتعلق بالاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين الرياض وطهران، قال برايس إن الولايات المتحدة تدعم "الحوار، نحن ندعم الدبلوماسية المباشرة، نحن ندعم أي شيء من شأنه أن يعمل على تهدئة التوترات في المنطقة وربما يساعد على منع الصراع".

وحاول برايس أيضًا رفض الاقتراحات القائلة بأن الصين يمكن أن تحل محل الدور الأمريكي في المنطقة، مؤكدًا أن إدارة بايدن قد أنجزت الكثير في تعزيز التعاون بين دول المنطقة. "