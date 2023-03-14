الثلاثاء 14/مارس/2023 - 12:07 م

بدأت عمليات القلب المفتوح منذ سنوات طويلة، فقد تمت أول عملية بنجاح عام 1931، وسميت بهذا الإسم لأنها تعتمد على إحداث فتحة في صدر المريض حتى يصل الجراح إلى القلب ويتمكن من إجراء التدخلات التي يحتاجها المريض في الأجزاء المصابة منه مثل عضلات القلب والصمامات والشرايين، كما تطورت الآن وأصبحت تتم بتدخلات محددة باستخدام المناظير.



عمليات القلب المفتوح



عضلة القلب من أهم الأعضاء الحيوية في جسمك، وإذا لحق الأذى بأي جزء منها قد تحتاج إلى تدخلات معينة منها عمليات القلب المفتوح، التي كانت تعد من أخطر العمليات قديمًا، عن طريق شق في عظام القفص الصدري للمريض، حتى تتضح كل تفاصيل القلب، إن أسباب إجراؤها متعددة، وكذلك هناك تقنيات مختلفة في تطبيقها، وكلها مُعتمدة من قبل جراحي القلب وموثوقة ونسب نجاحها في زيادة مستمرة تصل إلى 98%.

أسباب عملية القلب المفتوح

الإصابة بحالات مرضية معينة تستوجب انقاذ المريض باللجوء إلى جراحة القلب المفتوح كالتالي:

● تصلب الشريان التاجي:

عندما تعجز الأوعية الدموية عند إمداد القلب بالدم والأكسجين نتيجة حدوث تضييق في مسارها الداخلي ما يسمى "تصلب الشرايين"، ويشتهر حدوثة في الشريان التاجي، عادة ما تتصلب الشرايين بسبب تراكم المواد الدهنية على جدرانها فيضيق مسار الدم ويَصعُب تدفقه بسلاسة، ويُحفز تَكَون جلطات قد تؤديي إلى نوبة قلبية خطيرة.

● علاج أو استبدال صمامات القلب:

يؤدي تلف صمامات القلب إلى مشكلات كبيرة في مرور الدم من خلاله للقيام بوظيفته.

● إصلاح المشكلات الخلقية:

ما يعرف بالعيوب الخلقيه في مختلف اجزاءه مثل متلازمة نسيج القلب الأيسرغير المكتمل.

● زرع جهاز منظم لضربات القلب:

لعلاج الإرتجاف الأذيني الذي يُسبب عدم انتظام ضربات القلب.

● عمليات زرع القلب.

● وجود ثقب في القلب.

عملية القلب المفتوح للكبار

تستغرق عملية القلب المفتوح من ٣: ٦ ساعات وتستوجب بعض الإجراءات التحضرية قبلها، ومزيد من الإحتياطات بعد اجرائها لضمان نجاح الجراحة دون مضاعفات أو خسائر.

الاستعدادات قبل عملية القلب المفتوح

عند توجهك إلى جراح القلب وإجراء الكشف الطبي إذا كان قرارة هو ضرورة القيام بعملية قلب مفتوح فهناك تحضيرات ونصائح معينة سوف يطلبها منك، بالإضافة إلى بعض المعلومات التي قد تبدوا بسيطه لكن من الضرورى اخباره بها واتباع تعليماته التالية:

اجراء فحوصات معينة

سوف يطلب منك مايلي:

1. اجراء تصوير لمنطقة الصدر بأشعة "X ray".

2. تخطيط كهربة القلب (EKG).

الإمتناع عن بعض الأشياء

سوف يطلب منك التعامل بشكل مختلف فيما يلي قبل العملية:

● الامتناع عن الأكل: لجعل التخدير أكثر أمانًا سوف يطلب منك طبيبك الصيام من مساء اليوم السابق للعملية، أما شرب الماء يتوقف قبلها ببضع ساعات.

● التدخين وشرب الكحوليات: لاشك أنهما من العادات السيئة التي تُشكل خطرًا كبيرًا على صحتك، وتؤثر سلبًا على نسبة نجاح عمليات القلب المفتوح، لذلك عليك التوقف عنهما قبل موعد الجراحة بأسبوعين على الأقل.

● الأدوية والمكملات الغذائية: مهم جدًا أن تخبر طبيبك عن أي دواء تتناوله، ولابد من إيقافها كليا قبل اسبوعين من العملية خاصةً تلك التي تُسبب سيولة الدم مثل (الأسبرين، الباي برفينيد) وغيرها من الأدوية المضادة للتجلط والإلتهاب حتى لا تؤدي إلى نزيف حاد، كذلك الفيتامينات والمعادن.

الحالة الصحية

أخبرة إذا كنت تعاني من أي أمراض مهما كانت بسيطه مثل نزلات البرد أو حساسية الصدر، أو الحمى.

اليوم الذي يسبق العملية

يوصيك طبيبك بالإجراءات التالية:

1. حلق شعر الصدرإاذا كنت رجلًا.

2. الاستحمام بصابون معين مسؤول عن تعقيم الجلد من البكتيريا، حتي لاتؤدي إلى خطر تلوث الجرح أو العدوى فيما بعد.

خطوات جراحة القلب المفتوح

نوضحها لك بشكل مبسط في الخطوات التالية:

● قبل البدء في العملية بعد وصولك إلى المستشفي، يتم امدادك بسوائل مغذية للدم عن طريق الحقن الوريدي.

● تخدير المريض بالينج الكلي.

● يُحدث الطبيب جرح قطعي في الصدر يمتد من أعلى نقطة به حتي الحجاب الحاجز، يلية شق جزء من عظام القفص الصدري للوصول الى القلب.

● يتم توصيل جهاز تحويل مسار القلب والرئة الذي يعمل على إفراغه من الدم، عن طريق توصيل أقرب وعاء دموي سليم لنقل الدم بعيدًا عن القلب مع ضمان استمرار الدورة الدموية، حتي يتمكن الجراح من التحكم في أجزاء القلب بسهولة.

● بعد الإنتهاء من الجراحة يبدأ الجراح بغلق عظام الصدر، ويَخيط باقي طبقات الجرح حتى الوصول للجلد.

ما بعد عملية القلب المفتوح

1. بعد الإفاقة سوف تدخل وحدة العناية المركزه في اليوم الأول بعد العملية.

2. ستلاحظ وجود أكثر من أنبوب موصلين بجسمك فلا تنزعج، هذا وضع مؤقت إلى حين استقرار الحالة (اثنان منها في صدرك لتصريف السوائل الزائدة- قسطرة لتفريغ البول- كانيولا في الذراع موصلة بمحاليل مغذية وأدوية عن طريق الحقن الوريدي).

3. بعد الخروج من وحدة العناية المركزة سوف تظل تحت الرعاية الطبية في المستشفي لمدة أسبوع.

4. بعد العودة للمنزل عليك العناية بالجرح جيدًا، فلا تُعرضة للماء الساخن، ولاحظ أي تغيرعلية من احمرار أو سخونة في موضع الجرح.

5. عليك متابعة قياس درجة الحرارة وإذا أصبت بحمي عليك سرعة ابلاغ الطبيب.

6. الحصول على قسط كافي من النوم.

7. يستغرق التعافي من تلك العملية مدة طويلة تصل إلى 6: 12 أسبوع.

أنواع عمليات القلب المفتوح

عملية تطعيم مجازة الشريان التاجي

هي الجراحة الأكثر شيوعًا وتتم على أحد الصورتين:

1. على المضخة (GABG): تعتمد على نقل الدم بعيدًا عن القلب على مضخة بديلة حتي اتمام العملية.

2. خارج المضخة (CABG): استمرار القلب في الخفقان دون تحويل مسار الدم إلى الخارج، تُسمي "جراحة القلب النابض".

إصلاح تمدد الأوعية الدموية

استبدال الجزء الضعيف من الشريان أو جدار القلب.

جراحة المتاهة

تهدف إلى توجيه الإشارات الكهربية في القلب من الجزء العلوي إلى السفلي منه.



جراحة القلب بالمنظار



جراحة القلب بالمنظار تعتبر شكل من اشكال تطور جراحات القلب المفتوح، فهي تسمح بإجراء فتحة صغيرة على أحد جانبي الصدر للوصول إلى القلب دون الحاجة لإجراء شق كبير فى منتصف الصدر لكشف القلب كله، لهذا فإنها تسمها "جراحة القلب طفيفة التوغل".

ماهي العمليات الجراحية التي يمكن أجرائها بالمنظار والتدخل المحدود؟

لها أشكال وأسباب متعدد منها:

● علاج صمامات القلب بالمنظار: مثل الصمام التاجي، صمام الأورطى، واستبدال الصمام ثلاثي الشرفات.

● علاج أورام القلب.

● العيوب الخلقية.

● الرفرفة الأُذينية.

● عملية ثقب في جدار القلب.

● علاج الحاجز البُطيني.

كيف تتم عملية تنظير القلب؟

تتم بخطوات طفيفة التدخل كما ذكرنا سابقًا مما يجعل جراحات القلب المعقدة وطويلة الأمد أكثر سهولة وأسرع في الشفاء من عمليات القلب المفتوح، إن خطوات جراحة القلب بالمنظار على اختلاف أنواعها والهدف منها متماثلة إلى حد كبير، على سبيل المثال:

عملية تغيير صمام القلب بالمنظار

تتم باستخدام المنظار ضمن الخطوات التالية:

● تخدير المريض بالبنج الكلي، وتعقيم مكان العملية وإزالة الشعر الموجود به.

● يقوم الجراح بعمل فتحة صغيره من 8: 13 سم على الجانب الأيسر من الصدر بين الضلوع.

● ادخال الأدوات اللازمة والمنظار الذي يُعطي صورة مُكبرة توضح كل أجزاء القلب المهمة بتقنية 3D، حتى تُسهل جراحة القلب بالمنظار بشكل عام.

● من الممكن ان يقوم الجراح بإزالة جزء من غضروف الضلع لتسهيل مرورة إلى الداخل.

● يقوم الجراح بتغيير الصمام المطلوب.

● سوف يتم توصيل جهاز بالقلب لتثبيته واعطاء المريض بعض الأدوية لإبطاء حركة القلب قليلا أثناء العملية مع استمرار ضخ الدم بشكل طبيعي.

مميزات جراحة القلب بالمنظار

هناك الكثير من المميزات التي تجعل الجراحات طفيفة التدخل باستخدام المنظار أفضل بكثير من جراحات القلب المفتوح، منها:

1. تترك أثر صغير غير ملحوظ للجرح.

2. سرعة التعافي من العملية في وقت محدود قد يستغرق 10 أيام فقط، بينما يمتد من 6: 8 أسابيع في القلب المفتوح.

3. صغر حجم الجرح يقلل النزيف أثناء العملية.

4. شعور المريض بالألم أقل كثيرًا، وكذلك مرحلة ما بعد الجراحة تصبح أكثر راحة.

5. سرعة شفاء المريض واستعادته لنشاطه.

6. فترة الرعاية بالمستشفي قصيرة.

7. المضاعفات واحتمالات العدوى أقل بكثير.

مضاعفات منظار القلب

احتمالات الدخول في مضاعفات بعد جراحات القلب بالمنظار طفيفة جدًا بالمقارنه بغيرها من عمليات القلب، إلا أنها لو حدثت فقد تكون على النحو النالي:

● عدوي.

● نزيف شديد.

● سكته دماغية.

● اضطراب ضربات القلب.



أفضل دكتور جراحة قلب مفتوح في مصر



إذا كنت تبحث عن أفضل دكتور جراحة قلب مفتوح في مصر، وجراحة القلب بالمنظار، إنه الدكتور ياسر النحاس.

الدكتور ياسر النحاس

استشاري جراحات القلب والصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، وجراحات القلب النابض والتدخل المحدود، والقلب المفتوح.

● زميل معهد القلب في تكساس الولايات المتحدة الأمريكية.

● استشاري جراحة القلب والصدر مستشفي عين شمس التخصصي، ومستشفي دار الفؤاد.

العيادة

للوصول إلى الدكتور ياسر النحاس لإجراء جراحات القلب بنجاح وبشكل أكثر أمانًا وخبرة عليك زيارة العيادة الخاصة به الواقعة في العنوان التالي: 15 شارع الخليفة المأمون- روكسي- مصر الجديدة- أمام سوق العصر.

الخاتمة

إن الدكتور ياسر النحاس يعتبر من أفضل أطباء مصر في جراحة القلب بالمنظار، والتي تُعرف بأنها طفيفة التدخل كذلك عمليات القلب المفتوح، بنسب نجاح كبيرة تصل إلى 98%، ومن أشهر أسباب إجرائها تصلب الشريان التاجي، وتَغيير صمامات القلب، وثُقب في جدار القلب، وتمدد الأوعية الدموية، وزراعة القلب وغيرها من الجراحات.

المصادر

●

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21502-open-heart-surgery#:~:text=Open%2Dheart%20surgery%20requires%20opening،surgeons%20to%20perform%20heart%20surgery.



●

https://www.healthline.com/health/open-heart-surgery



●

https://www.asahq.org/madeforthismoment/preparing-for-surgery/procedures/heart-surgery/



●

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17233-minimally-invasive-heart-surgery



● https://medlineplus.gov/ency/article/007012.htm



بقلم د. روعة محمد هزّع