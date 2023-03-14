ads
الثلاثاء 14 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 14 مارس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
 وسجل سعر الجرام عيار 24- الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,177 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 1905 جنيهات.
فيما سجل سعر الجرام عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,633 جنيها للبيع.
بينما يبدأ سعر الجرام عيار 14 بنحو 1,270 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 15,240 جنيها.
وبلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,911 دولارا. 

أسعار الذهب