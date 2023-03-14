أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 09:04 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 14 مارس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الجرام عيار 24- الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,177 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 1905 جنيهات.

فيما سجل سعر الجرام عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,633 جنيها للبيع.

بينما يبدأ سعر الجرام عيار 14 بنحو 1,270 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 15,240 جنيها.

وبلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,911 دولارا.