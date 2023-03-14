أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 09:00 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 14 مارس 2023، وذلك علي مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.