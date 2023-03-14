اليوم.. كيف تحقق حلمك.. ورشة عمل بآداب عين شمس

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 06:15 ص

تنظم اليوم الثلاثاء وحدة الابتكار وريادة الاعمال بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورشة عمل تحت عنوان "كيف تحقق حلمك".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة حنان كامل متولي عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبتنسيق الدكتور محمد فريد مدير وحدة الابتكار بالكلية.

ويقدم الدورة الدكتورة ندا زين الدين الحاصله علي الدكتوراة من جامعة كيوتو اليابانية.

وكان قد أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، على بدء امتحانات شهادة المعادلة في مادتى اللغة العربية اليوم الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ للطلاب الذين لم يدرسوا هذه المادة في الثانوية العامة، وكذلك تبدأ غدا امتحانات التربية الدينية لـ ٧٧ طالبا، ثم تختتم بعد غد امتحانات المعادلة بمادة اللغة الفرنسية والتي يؤديها ١٩٠٠، وأدى الامتحانات اليوم ٤٧ طالب وطالبة.

وأضافت " عميدة الكلية" أن الكلية تنفرد بتقديم هذه الخدمة المعتمدة لأداء هذه الامتحانات على مستوى جامعة عين شمس.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل أن هؤلاء الطلاب ينتسبوا إلى كليات الطب والهندسة بالجامعة وكذلك الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى التى تشترط لتخرج الطالب شهادة المعادلة في هاتين المادتين ( اللغة العربية والتربية الدينية) إن لم يكن قد حصل عليها الطالب في شهادة الثانوية العامة.