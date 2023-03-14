اليوم.. محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار ويعلن انتظام الدراسة

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 06:15 ص

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، انتظام الدراسة اليوم الثلاثاء بمدارس المحافظة، وأنه لا يوجد نية لتعطيل الدراسة، خاصة مع جهود رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، للانتهاء من أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والمحاور بالمحافظة.

من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم بمدينة بنها، حيث تم المرور على عدة شوارع وأنفاق بمدينة بنها، بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ، على عملية رفع تراكمات الأمطار من الطرق الرئيسية وأماكن تمركز المياه ومن أنفاق مدينة بنها، حيث تفقد (نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها)، بالإضافة لأماكن تمركز المياه (شارع الخدمة الاجتماعية ومنطقة آخر الفلل وأمام نادي بنها الرياضي)، موجها بتكثيف أعمال رفع المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.