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الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. «التصديري للصناعات الكيماوية» يشارك في فعاليات «اكسبورت سمارت 2023»

محمد مجيد المدير
محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، عن مشاركته اليوم الثلاثاء، في ملتقي التصدير"اكسبورت سمارت 2023" في نسخته الثانية والتي تعقد برعاية ومشاركة وزراء الصناعة والتجارة والتعاون الدولي والعديد من منظمات الاعمال المصرية والدولية.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إن مشاركة المجلس تاتي باعتباره أحد الجهات المقدمة للخدمات المصدرين والداعمه لهم والحريصة علي تعريف الشركات برحلة التصدير والاحتياجات الفنية والمالية المطلوبة والمشكلات والعقبات التي يمكن أن تواجه عملية التصدير وكيفية التغلب عليها.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة سمارت 2023