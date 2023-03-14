اليوم.. انطلاق احتفالات الفيوم بعيدها القومي

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 06:14 ص

أعلنت محافظة الفيوم، عن برنامج احتفالاتها بعيدها القومي، والتي ستنطلق اليوم الثلاثاء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان قارون، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 مارس.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه سيتم خلال الاحتفالات وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة، وتفقد سير العمل بعدد آخر منها، فضلًا عن تنظيم عدد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية والسياحية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قُدمًا فى خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأضاف، أن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تشمل افتتاح ميدان السواقي، والحملة الميكانيكية بمدينة الفيوم، والمركز التكنولوجي المطور بمركز أبشواي، وكذا افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بقرية النصارية، ووحدة صحة إلياس بمركز أبشواي، وافتتاح عدد من المصانع الجديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، ووضع حجر الأساس لمركز القلب بمستشفى الفيوم العام، وتسليم وحدات صناعية بالمجمع الصناعي بالفيوم الجديدة.