اليوم.. نائب رئيس مجلس الدولة يشارك في مؤتمر "الطفولة وتحديات العصر الرقمى" بجامعة القاهرة

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 06:14 ص

يشارك اليوم الثلاثاء المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى المؤتمر الدولى الخامس الذى تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة عن " الطفولة وتحديات العصر الرقمى ".

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء فى التخصصات العلمية المختلفة فى تربية الطفل وعلم نفس الطفل والصحة النفسية ومناهج وبرامج الطفل والطب السلوكى والعلوم الأساسية والتربية الخاصة وأصول التربية والعلوم التربوية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والإعلام وثقافة الطفل.



يقام المؤتمر بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بحضور الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى، ويحضره نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور جمال عبد السميع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتورة جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ومقرر المؤتمر الدكتورة علا كامل.



ويعرض الدكتور خفاجى فى المؤتمر لأحدث دراسته عن " حقوق الطفل الدولية فى البيئة الرقمية، قواعد التمكين والحماية - دراسة عالمية فى ضوء الوثيقة الدولية لحقوق الطفل فى البيئة الرقمية وتطبيقات القضاء " متناولًا مبادئها ومظاهرها فى ضوء قواعد الانصاف، محددًا المخاطر التى تواجه الطفل فى ممارسته لحقه فى البيئة الرقمية والتطبيقات الرقمية الآمنة للأطفال ودور القاضى الإدارى المصرى فى حماية حق الطفل فى البيئة الرقمية، واستراتيجية الدولة المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المعرفة الرقمية، وذلك فى الجلسة الأولى للمؤتمر التى يترأسها الدكتورة سهير كامل أحمد أستاذ علم النفس والعميد الأسبق لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.