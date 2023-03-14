اليوم.. افتتاح الدورة الـ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية على أنغام «في عيون السينما»

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 06:13 ص

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة ال٢٤ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية في حضور كل من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ونائب محافظ الإسماعيلية المهندس احمد عصام الذي يحضر نيابة عن اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كما يحضر أيضا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا وعدد كبير من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح والذي تقدمه الإعلامية هالة الحملاوي بأغنية «في عيون السينما» وهي من كلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي ويخرج الحفل هشام عطوة حيث تم إعداد هذه الأغنية خصيصا للدورة الـ ٢٤.

ويتم تسليم التكريمات للمخرج الأيرلندي المعروف «مارك كازينز والمخرج ومدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع والناقد على محمود، وعقب الإعلان عن أسماء أعضاء التحكيم للمسابقات المختلفة يتم عرض فيلمين من الأفلام التي قام مهرجان الاسماعيلية بترميمها وهي «وصية رجل حكيم» في شؤون القرية والتعليم «للمخرج داود عبدالسيد والذي يناقش آثار التعليم المجاني على المناطق الريفية في مصر ايضا النسخة المرممة لفيلم» مقدمة حامد سعيد«للمخرج محمود عبدالسميع والذي يتناول حياة الرسـام والمفكر المصري حامـد سـعيد.

123 فيلم من 50 دولة

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو ١٢٣ فيلم من ٥٠ دولة منهم ١٦ فيلم تسجيلي طويل و١٤ فيلم تسجيلي قصير و٢٠فيلم روائي قصير و١٨ فيلم تحريك و١٧ فيلم من افلام الطلبه كما يعرض ٤ أفلام للمكرمين و٥ أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضا يعرض ١٧فيلم في برنامج الأفلام القصيرة جدا و٤ افلام في برنامج افلام البورتريه بالاضافه لفيلمين خارج المسابقة أيضا يحتفي المهرجان بالسينما الالمانيه ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض ٦افلام.

يذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.