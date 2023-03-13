«ChatGPT» أحدث وسيلة لعصابات الإنترنت للاحتيال عبر العالم تستخدمه

الإثنين 13/مارس/2023 - 10:08 م

حذرت جوليا أوتول، الرئيس التنفيذي لشركة «MyCena Security Solutions»، من أن تطبيق «ChatGPT» من الممكن أن يُساعد عصابات مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العحذرت جوليا أوتول، الرئيس التنفيذي لشركة «MyCena Security Solutions»، من أن تطبيق «ChatGPT» من الممكن أن يُساعد عصابات مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقالت «أوتول»، إنه لا تزال هناك طرق لاكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التى تم إنشاؤها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، لكنالم.

وقالت «أوتول»، إنه لا تزال هناك طرق لاكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التى تم إنشاؤها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن التكنولوجيا تجعل من الصعب للغاية اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.



وأضافت: «لقد ظهر الاحتيال بشكل كبير منذ أن وصلت رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية إلى صناديق البريد الوارد لأول مرة، لكن الافتقار إلى الكفاءة في اللغة والثقافة لا يزال يمثل عائقًا رئيسيًا أمام المحتالين، الذين كافحوا لجعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم واقعية».



وتابعت: «لا يزال المحتالون يخدعون الأبرياء، وتمكن العديد من مستخدمي الإنترنت من اكتشاف الانتحال وحذفهم»، ويُعد «ChatGPT» أهم موضوع على الويب المظلم في الوقت الحالي حيث يعمل مجرمو الإنترنت على كيفية استخدامه للاحتيال على الضحايا.



وختمت: «هناك وسائل حماية في (ChatGPT) تهدف إلى منع استخدامه في عمليات الاحتيال- لكن المجرمين يعملون على كيفية التحايل عليها».