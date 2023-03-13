ads
الثلاثاء 14 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

«ChatGPT» أحدث وسيلة لعصابات الإنترنت للاحتيال عبر العالم تستخدمه

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 حذرت جوليا أوتول، الرئيس التنفيذي لشركة «MyCena Security Solutions»، من أن تطبيق «ChatGPT» من الممكن أن يُساعد عصابات مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العحذرت جوليا أوتول، الرئيس التنفيذي لشركة «MyCena Security Solutions»، من أن تطبيق «ChatGPT» من الممكن أن يُساعد عصابات مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وقالت «أوتول»، إنه لا تزال هناك طرق لاكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التى تم إنشاؤها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، لكنالم.
وقالت «أوتول»، إنه لا تزال هناك طرق لاكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التى تم إنشاؤها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن التكنولوجيا تجعل من الصعب للغاية اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.


وأضافت: «لقد ظهر الاحتيال بشكل كبير منذ أن وصلت رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية إلى صناديق البريد الوارد لأول مرة، لكن الافتقار إلى الكفاءة في اللغة والثقافة لا يزال يمثل عائقًا رئيسيًا أمام المحتالين، الذين كافحوا لجعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم واقعية».


وتابعت: «لا يزال المحتالون يخدعون الأبرياء، وتمكن العديد من مستخدمي الإنترنت من اكتشاف الانتحال وحذفهم»، ويُعد «ChatGPT» أهم موضوع على الويب المظلم في الوقت الحالي حيث يعمل مجرمو الإنترنت على كيفية استخدامه للاحتيال على الضحايا.


وختمت: «هناك وسائل حماية في (ChatGPT) تهدف إلى منع استخدامه في عمليات الاحتيال- لكن المجرمين يعملون على كيفية التحايل عليها».

البريد الالكترونى Chat GPT عصابات مجرمي الانترنت جميع انحاء العالم