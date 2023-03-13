النيابة تطلب التحريات حول واقعة تعذيب شخص لكلب بكرباج بالعمرانية

الإثنين 13/مارس/2023 - 03:14 م

طلبت جهات التحقيق بنيابة العمرانية تحريات المباحث الجنائية حول قيام شخص بتعذيب كلب بكرباج والتعدى على سيدة في العمرانية، وجرى التحفظ على المتهم لحين ورود التحريات، كما طلبت النيابة الاستماع لعدد من شهود العيان على الواقعة.

تلقى الرائد أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من سيدتين، تقيمان بالقاهرة "إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم" بتضررهما من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه بتعذيب كلب مستخدماً "كرباج" وقيام إحداهما بالتدخل لإنقاذ الكلب إلا أن المشكو فى حقه قام بالتعدى عليها بالضرب، وكذا إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين صحته وقد تم ضبط المذكور وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.