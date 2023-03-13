أسوشيتيد برس: بنك "اتش اس بى سى" يستحوذ على فرع "سيليكون فالي" في المملكة المتحدة

الإثنين 13/مارس/2023 - 12:14 م

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزي بيع فرع بنك "سيليكون فالي" الأمريكي الشهير في بريطانيا لصالح بنك "اتش اس بي سي" البريطاني متعدد الجنسيات، ما يضمن تأمين ودائع بقيمة 6.7 مليار جنيه استرليني (أي حوالي 8.1 مليار دولار) للعملاء.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن المسئولين البريطانيين سعوا طوال عطلة نهاية الأسبوع الماضي للعثور على مشترٍ للشركة الفرعية البريطانية للبنك الذي يقع مقره في كاليفورنيا وأعلن إفلاسه الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:" هذا الصباح، قامت الحكومة وبنك إنجلترا المركزي بتسهيل بيع خاص لبنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة إلى HSBC.

ستتم حماية الودائع، بدون دعم من دافعي الضرائب.

وقلت أمس إننا سنعتني بقطاع التكنولوجيا لدينا، وعملنا بشكل عاجل لتحقيق هذا الوعد".

وأضاف هانت أنه لا يوجد خطر على النظام المالي في المملكة المتحدة ككل بعد انهيار سيليكون فالي، "ولكن هناك انعكاسات جسيمة على بعض شركاتنا الواعدة في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة"." فهذه شركات مهمة جددًا بالنسبة للمملكة المتحدة، وهي جزء مهم جدًا من مستقبلنا" بحسب قوله.

مشيرًا إلى أن أكثر من 250 من رؤساء شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة قد وقعوا طلبا موجهًا إلى هانت يدعو إلى التدخل الحكومي.

وانهار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة بعد فشله في جمع 2.25 مليار دولار (1.9 مليار جنيه إسترليني) لسد خسارة بيع الأصول، خصوصا السندات الحكومية الأمريكية، التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة.

ويتخصص بنك سليكون فالي في إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة، وقام البنك بجمع ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.