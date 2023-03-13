قمة الحزب الشيوعىي الصيني والأحزاب السياسية العالمية تعقد في بكين الأربعاء المقبل

الإثنين 13/مارس/2023 - 12:03 م

أعلن المتحدث باسم الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هو تشاو مينج اليوم /الاثنين/ أن قمة الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية ستعقد يوم الأربعاء القادم عبر رابط فيديو.

وقال إن الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني،شي جين بينج،سيحضرا مراسم افتتاح القمة في بكين وسيلقي كلمة رئيسية،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضح أن القمة ستعقد تحت عنوان "الطريق نحو التحديث: مسؤولية الأحزاب السياسية"، وستجمع قادة الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية من العديد من الدول.