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الإثنين 13 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قمة الحزب الشيوعىي الصيني والأحزاب السياسية العالمية تعقد في بكين الأربعاء المقبل

الصين
الصين
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 أعلن المتحدث باسم الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هو تشاو مينج اليوم /الاثنين/ أن قمة الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية ستعقد يوم الأربعاء القادم عبر رابط فيديو. 
وقال إن الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني،شي جين بينج،سيحضرا مراسم افتتاح القمة في بكين وسيلقي كلمة رئيسية،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأوضح أن القمة ستعقد تحت عنوان "الطريق نحو التحديث: مسؤولية الأحزاب السياسية"، وستجمع قادة الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية من العديد من الدول.

الصين قمة الحزب الشيوعي الصيني