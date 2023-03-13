سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في البنوك

الإثنين 13/مارس/2023 - 10:36 ص

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بالبنوك المصرية وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

و سجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري - بنك مصرعند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع