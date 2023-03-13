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الإثنين 13 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في البنوك

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بالبنوك المصرية وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

و سجل أقل سعر للدولار  في  البنك الأهلي المصري - بنك مصرعند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك مصر:
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

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