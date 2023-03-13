سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في البنوك

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بالبنوك المصرية وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
و سجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري - بنك مصرعند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع