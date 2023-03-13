رئيس الوزراء يقرر تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء

الإثنين 13/مارس/2023 - 09:24 ص

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمحطات توليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، مع حذف عبارة "الشركات الأخرى"، والتي كان يورد لها سعر البيع بنفس سعر محطات الكهرباء بحسب قرار رئيس الوزراء السابق بشأن هذا السعر.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، والذي حمل رقم 953 لسنة 2023، والذي نص على تعديل قرار سابق لرئيس الوزراء، ليُصبح: "يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".