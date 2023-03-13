مطران الكنيسة اللاتينية في مصر لـ"البوابة نيوز": اختلافاتنا مصدر القوة

الإثنين 13/مارس/2023 - 07:49 ص

بعث الأنبا كلاوديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية في مصر، رسالة سلام للعالم أجمع عبر “البوابة نيوز”قائلا: "علينا أن نسعى جاهدين لنكون واحدا ولو هناك اختلافات بسبب اللغة أو الثقافة أو التقاليد علينا أن نجعل هذه الاختلافات مصدر القوة وليست سبب الإنفصال".

وأشار الأنبا كلاوديو مطران الكنيسة اللاتينية في مصر، إلى أن الكنيسة الأصل في روما وهنا في مصر يوجد منها الآلاف وأنه من حين لآخر يحرص على زيارة شرم الشيخ؛ لزيارة الأخوة والأخوات في بازليك سيدة السلام بشرم الشيخ.

وأكد الأنبا كلاوديو في تصريح خاص ل "البوابة نيوز " أن كل مرة يكون اللقاء ممتعا وممتازا وجميلا جدا، ومعللا بأنه بالفعل الجماعة هنا شكلها دولية مختلفة لأنه يوجد أناس من بلاد كثيرة وبلغات كثيرة وهذا بالفعل يعطي جوا وقيمة للجماعة هنا في شرم الشيخ.

وقال الأنبا كلاوديو إنه يعشق شرم الشيخ معللا بأنه المكان هنا بالفعل جميل وخاصة في مثل هذا التوقيت فالجو جميل جدا فضلا عن أن الناس هنا تستقبل الزيارات بحفاوة ومن ثم إنه حريص على زيارة شرم الشيخ.

كانت بازليك العذراء سيدة السلام، للكاثوليك، بشرم الشيخ، قد احتفلت مساء أمس الأحد، بعيد تدشينها الثامن، بحضور الأنبا كلاوديو لوراتي مطران الكاثوليك الأجانب في مصر ووكيل مطرانية اللاتينية المنسينيور أنطوان توفيق، والأب ارميا نشأت راعي الكنيسة وبمشاركة جمع غفير من جميع الجاليات الإيطاليين والهنود والفلبينيين والمصريين.

تضمنت مظاهر الاحتفال البداية مع صلاة المسبحة الوردية تلاها القداس الالهي بالطقس اللاتيني باللغات المختلفة (الإيطالية والإنجليزية والعربية)، تلاها عشاء محبة ضم جميع الجاليات المشاركة.

يشار إلى أن بازليك العذراء سيدة السلام، هي كنيسة قبطية كاثوليكية، تتبع مطرانية الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء للأقباط الكاثوليك، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية الحالي، ونيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية.