العليا للحج والعمرة: 95% من الحاصلين على تأشيرة شخصية يسافرون بغرض العمرة

الأحد 12/مارس/2023 - 10:10 م

قال المهندس هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن «الباركود» هدفه التفريق بين الفئات التي تسافر إلى السعودية سواء للحج أو للعمرة أو للزيارة أو للعمل، ولكن بعض السماسرة تلجأ للحصول على تأشيرات مثل التأشيرات الشخصية وتعطيها للمعتمرين.



وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن عدد التأشيرات الشخصية التي جرى إصدارها خلال الأربع أو الخمس أشهر الماضية 90 ألف تأشيرة شخصية، 95 % من الحاصلين على تأشيرة شخصية يسافرون بغرض "العمرة".



وأشار إلى أن الجهات المنظمة طلبت من أي شخص معه تأشيرة شخصية ورغب في التوجه لأي شركة سياحية يمكن أن تنظم له البرنامج الخاصة بها واعتماد تأشيرة الشخصية الخاصة به.



ولفت أن الشركة إذا نظمت لهذا المعتمر البرنامج وحجزت له طائرته وانتقالاته وما يلزمه من هناك سيصدر له بالركود خاص به، وبالتالي سفره أصبح في إطار نظامي.

