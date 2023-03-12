ألكسندر ديل فال يكتب: نظام دولى أم فوضى دولية؟.. أمريكا وأعداؤها.. وعالم ما بعد الحرب الباردة (الحلقة الأولى)

الأحد 12/مارس/2023 - 06:11 م

إصرار واشنطن على موقف الهيمنة فى شكله التقليدى أدى إلى اختلالات فى القرن الأفريقى والشرق الأوسط وجنوب آسيا

التوسع بنقل الناتو والاتحاد الأوروبى إلى أقصى الشرق أدى إلى حرب باردة جديدة بين الغرب الأطلسى وروسيا ويمكن أن تتحول إلى حرب عالمية

لم يكن بوسع داعش أن يسيطر على جزء من العراق وسوريا عام 2014 إلا بقرار أوباما لانسحاب القوات الأمريكية دون ترتيبات محددة

لم تتمكن الولايات المتحدة من المساهمة بفعالية فى القضاء على الإرهاب وساهمت بشكل مباشر فى توسعته لفترة طويلة من خلال استراتيجيتها المؤيدة للإسلاميين فى أفغانستان فى ظل الحرب الباردة ضد الجيش السوفيتى

لفهم مخاطر الاضطراب الدولى الحالى بشكل أفضل (التى يقول عنها البعض بأنها الحرب العالمية الثالثة التى اندلعت مع الحرب فى أوكرانيا والتى يمكن أن تمتد إلى الجبهات الآسيوية والشرق أوسطية)، دعونا أولًا نعود إلى التفسيرات المختلفة لما سيكون عليه النظام الدولى الجديد لما بعد الحرب الباردة؛ وذلك وفقًا لأعظم المحللين الأنجلو ساكسونيين. لقد طرح علماء السياسة والاستراتيجيون هؤلاء فرضيات متناقضة مسبقًا فيما يتعلق بتكوين "النظام العالمى الجديد"، الذى أعلنه جورج بوش فى عام ١٩٩٠. ولا شك أن إعادة قراءة هذه المدارس الفكرية الرئيسية التى تشكك فى مستقبل ما بعد القطبين يمكن أن تشجعنا، بأثر رجعى، على نقد أو التحقق من صحة تحليلاتهم من خلال مهنة استقصائية وتنبؤية إلى حد ما، خاصة أنهم جميعًا تناولوا بطريقة أو بأخرى مسألة مستقبل الإمبراطورية الأمريكية الغربية اليوم. وهنا يجب أن نذكر الغرباء الروس والصينيون (ثم حلفاؤهم "متعددو الأقطاب" والمناهضون للغرب) ويمكن تمييز خمسة تيارات فى هذا الشأن:

- المدرسة "أحادية القطب المتراجعة" حول عمل البريطانى بول كينيدى؛

- التيار "المتفائل أحادى القطب" للأمريكيين فرانسيس فوكوياما أو جوزيف ناى؛

- مدرسة الإمبراطورية التى تواجه أعداءها، بقلم زبيجنيو بريجنسكى وجراهام أليسون؛

- النموذج الحضارى لصموئيل هنتنجتون.

- نقد العولمة الأنجلو ساكسونية التى تنتج ردود فعل الهوية (عالم مكوّن مقابل الجهاد) بقلم بنجامين باربر.

«نظرية التراجع والإنحدار»





إن رؤية كينيدى، صاحب كتاب "صعود وسقوط القوى العظمى" عام ١٩٨٧، بسيطة: اختفى الكون ثنائى القطب، وحل محله عالم أحادى القطب يسيطر عليه مؤقتًا الولايات المتحدة وعلى المدى القصير سيحدث تدهور لا يرحم.. الحجة الرئيسية لذلك: "كل إمبراطورية ستهلك!". بعد ثلاثين عامًا، من الواضح أن هذه الرؤية قد تناقضت بشكل كبير مع الحقائق: الولايات المتحدة، خلال هذه الفترة، لم تتخل بأى حال عن وضعها كقوة عظمى. من المؤكد أنه ليس هناك من شك اليوم فى التقليل إلى أدنى حد من الأزمة المالية وأزمة البورصة الحادة التى هزت الاقتصاد الأمريكى فى عام ٢٠٠٧؛ وبالطبع لا ينكر أحد العواقب المأساوية لمبادرات إدارة بوش فى العراق. ولا يزال الوقت مبكرًا اليوم على إصدار حكم موضوعى على المواقف التى اتخذها دونالد ترامب بين عامى ٢٠١٦ و٢٠٢٠، خاصةً وأن دونالد ترامب، بالمقارنة مع أسلافه، كان ينتهج سياسة عدم التدخل ولم يتخذ قرارًا بشأن هذا الملف مطلقا. ولا يجب أن ننسى أيضا، الأخطاء الفادحة فى السياسة الخارجية لبيل كلينتون، وجورج بوش الأب وابنه وحتى أوباما (الحروب فى يوغوسلافيا السابقة، العراق ١ و٢، ليبيا، أفغانستان)





الكثير من الخبراء يتأملون دون أى قلق انهيار الإمبراطورية الأمريكية، التى تسعى القوة العظمى الصينية الجديدة إلى تخفيض مكانتها. لقد نسوا التطبيق الصارم لبرنامج "الدفاع الصاروخي" (الدرع المضاد للصواريخ القادر على ضمان حماية الأراضى الأمريكية والحلفاء)، والذى سنعود إليه، ونقول على عجالة بعض الشىء عن نهاية القوة العظمى الأمريكية حتى قبل هزيمتها.. وفى الواقع، يبدو أن التراجع يضرب أوروبا أكثر من الولايات المتحدة.

تظل الولايات المتحدة القوة الأولى والوحيدة القادرة على التدخل فى جميع أركان الكوكب، وذلك بفضل قواعدها العسكرية البالغ عددها ٧٤٥ فى ١٤٩ دولة، وأساطيلها السبعة، وميزانيتها الدفاعية السنوية البالغة ٧٢٠ مليار دولار، وهى أكبر من الميزانية الإجمالية للبلدان الأخرى مجتمعة (٤.٢ مرات أكثر من الصين - ١٧٨ مليار دولار أمريكى - هيمنتها التكنولوجية والتكنولوجية، قوتها الناعمة الثقافية والمجتمعية العالمية، إمبريالية عملتها، التحالف الأطلسى، أقوى نظام دفاعى فى العالم، كما أن سيطرتها على المؤسسات الدولية من المسلم به أنها فى حالة انحطاط، لكنها لا تزال مهمة، وممارستها للسلطات القضائية القسرية خارج الحدود الإقليمية)، تظل أدوات هيمنة هائلة.. وبالعودة إلى الوراء بعد الأزمات، فإن تاريخ الولايات المتحدة بأكمله ملىء بالأمثلة الكاشفة.





باختصار، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى لا مفر منها، فإن الولايات المتحدة تطالب أكثر من أى وقت مضى بالوضع غير المسبوق للقوة المفرطة، من خلال التأسيس التدريجى للجغرافيا السياسية المدارية الحقيقية. هل هذا يعنى أنه لا يزال لديهم إصرارعلى أن يكونوا شرطة العالم وأنهم سينجحون فى وقف التقدم النيزكى للغريب الصيني؟ المستقبل وحده كفيل بإثبات ذلك.

نظرية أحادية القطبية «السعيدة»

إن نظرية أحادية القطبية "السعيدة والمبتهجة" لفوكوياما والمحافظين الجدد الأمريكيين، بالفعل خيار جرفته وأكدته الحقائق! بالنسبة للعالم السياسى الأمريكى والمؤرخ من أصل يابانى، فرانسيس فوكوياما، مؤلف الكتاب الشهير نهاية التاريخ (١٩٩٢)، عالم ما بعد الحرب الباردة الذى أصبح أحادى القطب، تهيمن عليه أمريكا النموذجية وتتميز بانتصار الرأسمالية الليبرالية والديمقراطية، سيكون "نهاية التاريخ السياسى العالمى"، النموذج الذى لا يمكن تجاوزه للأمم. إذ يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال الأقوى فى جميع المجالات، الملموسة (الموارد الأساسية والقطاع العسكرى والطاقة والعلوم والتكنولوجيا) وكذلك غير الملموسة (من الوطنية إلى "الثقافة العالمية")، يعتقد فوكوياما أن "الغرب انتصر عندما انتهت الحرب والصراعات العالمية بين الدول، وفشلت الأيديولوجية الشيوعية وستصبح الليبرالية هى الأيديولوجية العالمية". وبالفعل يعد ذلك إجماعًا ملحوظًا على شرعية الديمقراطية الليبرالية كنظام مثالى للحكومة فى مواجهة فشل الحكم الشمولى أو الأنظمة الأيديولوجية.





وبالفعل رأت الأمة الأمريكية، المباركة من الله، أنه أصبح واجبًا عليها غرس فضائلها الديمقراطية فى كل مكان فى العالم. كما ذكر وارن كريستوفر، وزير الخارجية السابق لبيل كلينتون، "لقد منحتنا نهاية الحرب الباردة فرصة غير مسبوقة لتشكيل عالم أكثر أمانًا يمكن أن تزدهر فيه المصالح والمثل الأمريكية". لكن هذه التعليقات المتفائلة بشكل فردى اصطدمت بالواقع على مدار العقد الماضى. قال لينين إن الحقائق عنيدة. هذا صحيح أيضًا فى الجغرافيا السياسية. يتعارض خيار فوكوياما أيضًا مع سلسلة من الحقائق، حتى الأحداث المتقاربة، خلال العقد الماضى. أولًا، استهانت واشنطن بتطور الأمن الجماعى. أدى الحفاظ على الموقف الأمريكى فى الشكل التقليدى إلى اختلالات وظيفية، لا سيما فى عدد معين من المناطق الساخنة فى العالم، مثل القرن الأفريقى، أو بالأحرى الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

كما أدركت الولايات المتحدة متأخرًا أن ادعاء قيادتها يجب أن يكون مصحوبًا بدبلوماسية متماسكة، مدعومة بالوفاء بالوعود أو الإيماءات المهمة: ألم يعد باراك أوباما منذ بداية ولايته الأولى بإغلاق دائم لسجن جوانتانامو؟ فى سجل آخر، لم يكن بوسع داعش أن يخيف العالم العربى، ويسيطر على جزء من العراق وسوريا عام ٢٠١٤، إذا لم يكن باراك أوباما، فى عام ٢٠٠٩، قد قرر الانسحاب للقوات الأمريكية دون "خدمة ما بعد البيع". وهكذا انتقلنا من التدخل العسكرى الأمريكى المفرط فى العراق الذى أراده "المحافظون الجدد" فى إدارة بوش عام ٢٠٠٣، الذين خلقوا الفوضى بغباء بتدميرهم الكامل للدولة البعثية العراقية، إلى فك الارتباط الوحشى الذى خلق الفراغ ودفع العشائر السنية التى عمل على ذبحها الشيعة الانتقاميون فى أحضان الجهاديين الذين خرجوا بالكاد من السجون الأمريكية فى العراق والسجون السورية بفضل الثورات العربية.

أخيرًا، وفوق كل شيء، لم تتمكن الولايات المتحدة، حتى وقت قريب، من المساهمة بفعالية فى القضاء على الإرهاب الإسلامى الدولى. بل على العكس من ذلك، فقد ساهموا بشكل مباشر فى توسعته لفترة طويلة، من خلال استراتيجيتهم المؤيدة للإسلاميين فى أفغانستان فى ظل الحرب الباردة ضد الجيش السوفيتى ثم فى البلقان فى ١٩٩٢-١٩٩٩، وبشكل غير مباشر، من خلال مغامراتهم العسكرية المجنونة فى العراق وأفغانستان وليبيا. كان مقتل مئات الآلاف من الأبرياء ("الأضرار الجانبية" من القصف الجوى المكثف)، من وجهة النظر هذه، بذور حقيقية للجهاد، كما عبر عنها الجنرال الأمريكى ديفيد بترايوس عندما أكد أن "قتل إرهابيين اثنين مع الأضرار الجانبية البشرية يلد أربعة غيرهم "..





يمكننا أيضًا أن نذكر أن واشنطن قد أهملت الدور المتنامى الجديد وغير المنضبط بشكل متزايد للمنظمات الدولية، والقوى متعددة الجنسيات والرقمية، فضلًا عن الجهات الفاعلة الإقليمية الجديدة فى العالم متعدد الأقطاب الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة. والأكثر إثارة للدهشة، فشل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، على الرغم من سيطرة الولايات المتحدة عليها.. أما بالنسبة لإدارة الحد من التسلح، فإن أقل ما يمكن كتابته هو أنه منذ ١٢ أكتوبر ١٩٩٩ ورفض الكونجرس التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (الاختبار النووى الشامل)، ساهم "شرطى العالم" قليلًا فى تطورها وعمل بدلًا من ذلك بموضوعية نحو حرب باردة جديدة خطيرة مع روسيا، وبالتالى ألقيت فى أحضان الخصم الصينى.. أخيرًا، من الضرورى لإنصاف حقيقة أن فوكوياما عاد جزئيًا إلى المثالية المنتصرة الخاصة بمدرسة المحافظين الجدد، لا سيما فى كتابه "الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء (١٩٩٦)"، مع الاعتراف بتلك الثقافة، وبالتالى الهوية والعنصر الجغرافى الحضارى، لا يمكن فصله بوضوح عن الاقتصاد، وهذا يعنى ضمنًا إضفاء الطابع النسبى على قيم الشخصية العالمية التى يحتفظ بها الغرب.

«الإمبراطورية الأمريكية فى مواجهة أعدائها»

فى عام ١٩٩٧، فى كتابه الأكثر مبيعًا رقعة الشطرنج الكبرى The Grand Chessboard، أوضح العالم السياسى الأمريكى الشهير والاستراتيجى من أصل بولندى زبيجنيو بريجنسكى، أن أوراسيا، كيان شاسع يمتد من أوروبا الغربية إلى الصين عبر آسيا الوسطى، يشكل مركز الصدارة فى السياسة العالمية وأنه كان القضية الرئيسية لأمريكا. ووفقًا له، يجب احتواء روسيا، وهى قوة عظمى فى قلب الأرض، فى محيطها وجوانبها حتى لا تصبح مرة أخرى قوة أوراسية عظيمة. أما بالنسبة للقوة العظمى الأمريكية، التى أصبحت قلب الإمبراطورية الغربية بعد الانتصار على الاتحاد السوفيتى، فقد كان عليها أن تمنع ظهور قوة أوراسية معادية (روسيا، ثم الصين لاحقًا)، وبالتالى درء أى "معادٍ للهيمنة" ومواجهة "التحالف الروسى الأوروبى". لذا يقترح بريجنسكى "استخدام أى وسيلة لمنع ظهور تحالف معادٍ فى أوراسيا يمكن أن يتحدى أسبقية أمريكا" أو "إمكانية أن تحل دولة محل الولايات المتحدة كمحكم فى أوراسيا". ويؤكد أنه من الضرورى دعم القوات والدول التى احتلها الاتحاد السوفيتى أو حلفاؤه فى السابق من خلال استهداف بولندا ودول البلطيق ورومانيا وأوكرانيا بشكل خاص.

فالأخيرة، فى رؤيته، هى "قفل" يهدف إلى "منع التوسع الروسى فى الخارج القريب"، وبالتالى فهى آخر معقل ضد تقدم روسيا نحو الجنوب، ومن هنا رغبته فى تمويل القوات المعادية لروسيا فى غرب أوكرانيا من أجل خسارة موسكو السيطرة على هذا البلد المفصلى بين روسيا وأوروبا والبحر المتوسط عبر شبه جزيرة القرم والبحر الأسود والمضيق التركى تم الإعلان عن التشجيع الغربى للثورة البرتقالية فى عام ٢٠٠٤ والميدان الأوروبى فى ٢٠١٣-٢٠١٤، باللون الأسود على الأبيض فى كتاب رقعة الشطرنج الكبرى، مع العواقب التى نعرفها من حيث رد الفعل المتوقع من موسكو وبالتالى الفوضى (الحرب الأهلية فى أوكرانيا خلال العدوان الروسى على أوكرانيا منذ فبراير ٢٠٢٢).

لقد أدت دعوته لـ"التوسيع المزدوج" (نقل الناتو والاتحاد الأوروبى إلى أقصى الشرق قدر الإمكان) فى الواقع إلى حرب باردة جديدة بين الغرب الأطلسى وروسيا ما بعد الاتحاد السوفيتى والتى يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية إذا استمرت الولايات المتحدة فى الرغبة فى ذلك. ومن أجل صد أو احتواء الروس والصينيين والإيرانيين والكوريين الشماليين، فإن "عقيدة بريجنسكى" تكملة لعقيدة جون فوستر دالاس، مصمم عقيدة التراجع ضد الاتحاد السوفيتى خلال الحرب الباردة، الذى واصل بنفسه رؤية الاستراتيجى الإنجليزى هالفورد جون ماكيندر، الذى دعا إلى وقف الهجوم الروسى. قلب أوراسيا وطوق أوراسيا حتى قبل وجود التهديد الشيوعى السوفيتى.

ومع ذلك، لم يكن بريجنسكى إمبرياليًا بالدرجة الأولى مما كان يُعتقد: ففى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، فى نهاية حياته، انتقد تدخل المحافظين الجدد وحروبهم السيئة فى العراق وأفغانستان والتى ساهمت فى خسارة الولايات المتحدة قوتها فى الإغواء. والأكثر إثارة للدهشة، أن الرجل الذى بدا لفترة طويلة وكأنه كاره للروسوفوبيا، انتهى به الأمر إلى الندم بوضوح، مثل جورج كينان قبله بفترة وجيزة، من حقيقة أن فشل اندماج روسيا فى المدار الغربى ألقى روسيا فلاديمير بوتين فى أحضان العدو الحقيقى للإمبراطورية الأمريكية: الصين.

دعنا ننتقل إلى المُنظِّر الثانى للإمبراطورية الأمريكية الغربية التى تواجه أعداءها: جراهام أليسون، الأستاذ فى جامعة هارفارد، مثل هنتنجتون وفوكوياما، وضع أليسون نظرية المواجهة التى تبدو حتمية بين أمريكا وعدوها الحقيقى، الصين منذ سقوط الاتحاد السوفيتى.. فى كتابه المنشور فى عام ٢٠١٧ فى الولايات المتحدة، بعنوان "مصير الحرب"، يعتمد المؤلف على نظرية المصيدة التى وضعها ثيوسيديدس، والتى وفقًا لها، تميل القوة المهيمنة (مثل الولايات المتحدة) ولكنها فى حالة انحدار، إلى الحرب لمنع وقوع حرب مع قوة منافسة (الصين)، لا تزال أقل شأنًا ولكنها فى توسع كامل، من استبدالها فى نهاية المطاف. يكمن الفخ فى حقيقة أن القوة المهيمنة هى التى تشعل الحرب التى هزمها الطرف الخارجى.

وفيما يتعلق بوجهة نظر أليسون، فإن التكثيف المستمر والملاحظ للمنافسات بين القوتين العظميين على جميع الجبهات تقريبًا (الاستراتيجية، والسياسية، والتكنولوجية، والأيديولوجية، والحيوية والاقتصادية) يجعل الاشتباك العسكرى أمرًا لا مفر منه.. ما لم يتعاون العم سام والعم شى. نوع من الاحتكار الثنائى البراجماتى. يذكر المؤلف أنه، منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، حدث "فخ ثيوسيديدس" ست عشرة مرة وقاد اثنتى عشرة مرة إلى حرب خسرتها الإمبراطورية المنتهية ولايتها أمام الخارج.. وأخيرًا، مهما كانت نتيجة الحرب بين الإمبراطوريتين، يصور جراهام أليسون عالمًا منقسمًا، كما كان فى ظل الحرب الباردة، ولكن هذه المرة فى إطار صراع بين رأسماليتين متنافستين، رأسمالية الدولة الماوية الكونفوشيوسية، من ناحية، والرأسمالية الغربية الليبرالية، من ناحية أخرى. بالتأكيد، يمكن للمرء أن يأمل فى أن الردع، ليس فقط النووى، ولكن الاقتصادى والمالى المترابط، وبالتالى المنطق والمصالح المتبادلة، سيمنع هذا السيناريو المتشائم للصراع العسكرى المباشر ويقصره على صراع الـ"مواجهة الاقتصادية". الأسوأ ليس مؤكدًا أبدًا، وعندما يقع هذا السيناريو الأسوأ لا يحدث دائما من المنطقة أو النقطة التى تم توقع حدوثه منها!

.. ونستكمل فى عدد الإثنين المقبل.



معلومات عن الكاتب

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يتناول أهم رؤى مفكرى الجيوسياسة فى العالم ويرصد ما يدعم وجهة نظره فى هذا المجال.

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