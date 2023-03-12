جوليان أوبير يكتب: نحو حرب عالمية ثالثة

الأحد 12/مارس/2023 - 06:09 م

الحروب «الخارجة عن السيطرة» تعبر عن تحول فى ميزان القوى العالمية

الروس أتقنوا تقنيات تفوق سرعة الصوت بشكل يجعلنا نركع فى غضون أيام قليلة.. والصين نجحت فى بناء أكبر أسطول بحرى فى العالم وأعادت هيكلة أكبر جيش محترف على هذا الكوكب وطوّرت ترسانة نووية وباليستية قادرة على إثارة قلق أعدائها

هل يقوم العالم بتخويف نفسه بنفسه؟ مع الجمود الأوكرانى والتهديدات الروسية، عاد المصطلح الذى اختفى تقريبًا من المفردات اليومية إلى الظهور: "الحرب العالمية"، بمعرفة كُتاب مختلفين، منهم جوناثان ليتيل، الذى يمثل نظام بوتين بالنسبة إليه تهديدًا وجوديًا لأوروبا.. أقلام هؤلاء تدعو إلى هزيمة روسيا عسكريًا فى أوكرانيا؛ برنارد هنرى ليفي، الذى يعتقد أن السماح لبوتين بالفوز فى أوكرانيا سيسمح بمزيد من الانفجارات ويؤدى إلى صراع عالمى.. إيمانويل تود، الذى بدأ بالنسبة له هذا الصراع المعولم صغيرًا لكنه يكشف عن مواجهة بين الغرب وبقية العالم؛ أو حتى فلاديمير فيدوروفسكى الذى يرى أننا نتجه نحو حرب شاملة.

تسببت الحرب العالمية الأولى فى مقتل ٢٠ مليون شخص والثانية من ٦٠ إلى ٧٠. ولا شك أن كل ذلك يجعلك مذهولا بسبب الخفة التى يُنظر بها إلى مثل هذا الخيار خاصةً عندما يكون العالم مليئًا بالأسلحة القادرة على محو كل أشكال الحياة من سطح الكرة الأرضية وأيضًا عندما نرى الجدية التى نناقش بها موضوع الاحتباس الحرارى، على الرغم من أن الخطر أقل فتكًا وأبعد بكثير عن الخطر الذى نتحدث عنه.

إذا ألقينا نظرة مدققة، فإن هذه الحروب "الخارجة عن السيطرة" كانت فى الواقع تعبيرًا عن تحول فى ميزان القوى العالمية، من أوروبا إلى الولايات المتحدة. هل ستكون هناك حاجة إلى صراع ثالث لتسجيل فقدان القيادة الغربية لصالح آسيا؟ قد يكون هذا مقلقًا، خاصة منذ عام ١٩٩٠، حدث هذا التحول ببطء من خلال المسار الاقتصادى.

بالفعل، التاريخ غنى بالدروس ومع ذلك من الممكن سرد النقاط التى من المحتمل أن تؤدى إلى حرب بلا حدود.

الأولى هى أن يكون لديك نظام دولى ثنائى يتكون من تحالفين / كتلتين متناقضتين قادرتين على تحمل صراع طويل، وقبل كل شيء جعل هذا الصراع يحقق نصرًا كاملًا. اليوم، إذا كان البعض محقًا فى قوله إن الغرب معزول، فإنه يظل متفوقًا عسكريًا على خصومه، خاصة وأن الدول التى كانت ذات يوم مسالمة مثل اليابان أو ألمانيا أو النرويج تعيد تسليحها و/ أو تتماشى مع المصالح الأمريكية. قد يكون أمام الناتو منافس منظم يتمثل فى منظمة شنغهاى للتعاون (SCO)، التى أنشأتها الصين وروسيا وأربع دول فى آسيا الوسطى فى عام ٢٠٠١: كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. توسعت هذه المنظمة تدريجيًا فانضمت إليها الهند وباكستان فى عام ٢٠١٦، ومنذ عام ٢٠٢١، انضمت إيران، ومن ثم فهى تجمع بين الدول القادرة على إطلاق النار النووية، والتى تشترك فى معارضة قواعد النظام الدولى (إيران بشأن الطاقة النووية، وروسيا بشأن قواعد القانون) و/ أو استمرارية إقليمية معينة. لذلك يمكننا أن نستنتج أن النظام الدولى يعيد القطبين ببطء، لكن لحسن الحظ لا تزال هناك درجة من المرونة (الصين لا تدعم روسيا علانية.. وملف التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا متفجر، والهند فى قمة حذرها من الصين وباكستان، إلخ.)

والنقطة الثانية هى وجود صراعات، مثل صربيا أو الألزاس موسيل أو بولندا فى الماضى، وهى مناطق احتكاك بين هذه الكتل، مع محاذاة تقدمية للمصالح، أى أن الدول المتحالفة من نفس الكتلة مستعدة لذلك بمعنى شن حرب باسم التضامن ضد الخصم. إذا كانت أوكرانيا واحدة من مناطق التوتر هذه، فيمكننا إدراج منطقتين: تايوان، وهى حدود المعارضة بين الولايات المتحدة والصين، والشرق الأوسط الذى يعد برميل بارود عبرته التحالفات ويتمثل ذلك فى إسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. يمكننا أيضًا إدراج المزيد من نقاط الاحتكاك المحيطية التى يمكن أن تبرر تعزيز التحالفين الرئيسيين، مثل جزر سخالين (اليابان / روسيا) أو موارد القطب الشمالى (الدول الاسكندنافية / روسيا). والأمر الأكثر إثارة للقلق، كما يشير فيدوروفسكى، أن هناك شراكة حقيقية بين الصين وروسيا، بما فى ذلك على مستوى نقل التكنولوجيا والتعاون العسكرى. فى هذه المرحلة، يوجد الخطر الرئيسي: إذا كانت الصين ستخاطر بموضوع تايوان، بدعم من روسيا، فسيكون ذلك إشارة إلى صراع عالمى.





النقطة الثالثة هى عدم تناسق المعلومات وسوء تقدير العلاقة بين القوى، كما أوضح جيدًا كُتاب متنوعون مثل تشارلز دوران (نظرية دورة الطاقة) أو روبرت جيرفيس (التصورات والمفاهيم الخاطئة فى السياسة الدولية). بصرف النظر عن المجانين، لا أحد يذهب إلى الحرب إذا لم يعتقد أنه يمكنهم الفوز بها. هناك مرحلة يكون فيها ميزان القوى غير متناسب لدرجة أن الانخراط فى القتال هو خيار يجب استبعاده. ولكن سباق التسلح يعنى أنه فى مرحلة ما لا يزال بإمكان القوة المهيمنة أن تؤمن بأنها قادرة على سحق المتحدى، ولدى المتحدى القوى ما يكفى لصد الهيمنة، فكل منهما مقتنع بأن توازن القوى واضح. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة؛ لقد أتقن الروس تقنيات تفوق سرعة الصوت، والتى يمكن أن تجعلنا نركع فى غضون أيام قليلة. يكذب الصينيون بشأن إحصاءاتهم العسكرية، لكن فى عقد من حكم شى جين بينج، بنت الصين أول أسطول بحرى فى العالم، وأعادت هيكلة أكبر جيش محترف على هذا الكوكب، وطوّرت ترسانة نووية وباليستية قادرة على إثارة قلق أعدائها. إنها لعبة بوكر متكاملة، ولكن للأسف، بمجرد أن تبدأ الأعمال العدائية، تدرك أن الآخر يمتلك سلاحًا أو مرونة مختلفة عن التوقعات. وهذا أيضًا شيء جعل روسيا تغوص فى مستنقع أفغانستان أو أوكرانيا. من جانب آخر، إذا كنت محقًا فى الإشارة إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى قد يكون مبالغًا فيه، فمن المحتمل أن تكون الدولة إذا ألقت بكل قواها فى صراع، خصمًا عنيدًا، حتى بالنسبة للصين.

النقطة الأخيرة هى فقدان السيطرة السياسية على الصراع، الذى أصبح محكومًا بميزان قوى عسكرية. وفى ١٩١٤-١٩١٨، كانت الحرب مطلوبة من قبل هيئة الأركان العامة، وليس الشعب أو من يمثلهم (على عكس ١٩٣٩-١٩٤٥).

وفى الحقيقة، الرغبة فى السقوط غير الديمقراطى لبوتين هى تكرار لمصير هؤلاء القياصرة - كاليجولا أو بيرتيناكس - الذين أطاح بهم حرسهم البريتورى حتى انتهى الأمر بالأباطرة الرومان بأن كانوا دمى يسهل التحكم فيها. وبالنسبة للوضع فى الصين، شى جى بينج هو رئيس اللجنة العسكرية المركزية التى تم تشديدها حول سلطته، وتم تعيينه "القائد العام لمركز القيادة المشتركة للجنة العسكرية المركزية" فى عام ٢٠١٦ كما أنه أعاد تنظيم الجيش، وطرد المديرين التنفيذيين وضمن ولاءه حول هذه النقطة، لذلك لا يوجد قلق خاص فى الوقت الحالى.

وبالإطلاع والرجوع إلى هذه السوابق التاريخية، فإن الأمر متروك لنا لعدم إعادة إنتاج نفس الأخطاء: الحفاظ على الحوار حتى تظل المعلومات المتعلقة بالتوازن الحقيقى للقوى؛ منع الصراعات الطرفية الصغيرة من التحول إلى صراعات تحالف أو تكتلات؛ الحفاظ على الأهداف السياسية فى حين أن سباق التسلح قد يوحى بأن استخدام الأداة سيحمى بشكل أفضل من الدبلوماسية. أخيرًا، عند الشك، يمكننا دائمًا التأمل فى جملة ألبرت أينشتاين هذه: "لا أعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة، لكن ما أنا متأكد منه هو أن الحرب العالمية الرابعة ستُحل بضربات بالعصى وحجر الصوان القوى".



معلومات عن الكاتب

جوليان أوبير.. سياسى فرنسي، انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022.. يكتب عن تصوره للصراع الدائر فى العالم ويحلل الواقع وتحالفاته والأخطار التى تحيط بنا.

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