زاهى حواس يكتب: أسرار خوفو.. كشف باب سرى وممر داخل الهرم الأكبر

الأحد 12/مارس/2023 - 06:10 م

سر الهرم فى عبقرية المصرى القديم.. استطاع أن يبنى هذا الهرم منذ 4500 سنة بالعمل الجاد والإصرار على الإنجاز بالأخذ بأسباب العلم

هل يمكن أن يكون هذا العام.. عام الكشف عن أسرار هرم الملك خوفو؟.. أعتقد أننا مازلنا نذكر الليلة التى لا تنسى فى عالم الآثار عندما سهر العالم كله أمام شاشات التليفزيون يتابع الإنسان الآلى وهو يدخل داخل الهرم ويصور وجود باب ثانٍ خلف الباب الأول الذى كان قد كشف عنه فى التسعينيات من القرن الماضى وله مقبضان من النحاس وتقع هذه الأبواب على عمق حوالى ٢٠٠ قدم داخل النفق الصغير الذى لا يزيد مدخله عن ٢٠×٢٠سم. وعندما أرسلنا الإنسان الآلى داخل الفتحة الشمالية بالحجرة المعروفة بحجرة الملكة وجدنا أنها لا تسير فى اتجاه واحد بل تتحول إلى اليسار تارة وإلى اليمين تارة أخرى وذلك بعد مسافة ٨ أمتار من بدايتها، وكانت المفاجأة أن المعمارى المصرى العظيم كان يحاول تفادى ما هو معروف بالبهو العظيم داخل الهرم الأكبر، وكذلك كانت المفاجأة الأخرى هى وقوف الروبوت أمام باب من الحجر الجيرى وبمقبضين من النحاس أيضًا.





وأمضينا السنوات السابقة فى تجارب وتباحث مع ثلاث فرق علمية، واحدة من هونج كونج وأخرى من سنغافورة والثالثة من جامعة مانشستر بإنجلترا، وقام كل فريق باختراع إنسان آلى وقمنا بعمل نفق تجريبى فى الصحراء مشابه تمامًا لذلك النفق الموجود داخل جسم الهرم وخلال الشهور القادمة سوف يتم اختيار الفريق الذى سوف يعمل معنا فى حل لغز هذه الأبواب. وسوف يحضر فريق جامعة مانشستر للتجربة الخاصة قبل أن يفعل ذلك أمام اللجنة العلمية المشكلة لاختيار الفريق الذى سوف يكشف أسرار الهرم.. وقد قررنا ألا نذيع هذا الحدث على الهواء كما تم من قبل لضرورة التأنى العلمى واختلاف الظروف كذلك، ففى المرة الأولى كان من الضرورى إذاعته لكى نثبت للعالم كله بأنه لا يوجد شيء مخبأ داخل الهرم يشير إلى حضارة مفقودة أو إلى قوم هبطوا من السماء، كذلك لدحض إدعاءات اليهود بأنهم بناة الأهرام، ولكى نثبت أمام العالم كله أن سر الهرم هو عبقرية المصرى القديم الذى استطاع أن يبنى هذا الهرم منذ ٤٥٠٠ سنة بالعمل الجاد والإصرار على الإنجاز فكان أخذه بأسباب العلم هو سر تفوقه على الأمم كلها ولذلك كان غريبًا من بعض الذين لا يقدرون قيمة الهرم أن يقولوا أن الهرم قد خرج من عجائب الدنيا السبع.. والآن وبعد مرور حوالى العام على هذا الاختيار الزائف، هل أحد منا يتذكر العجائب التى اختيرت؟ بالطبع لا، فنحن نتذكر فقط الهرم الأكبر أعجوبة العجائب والوحيدة الباقية إلى الآن، شاهدة على حضارة قوم أحبوا ما يصنعون فأتقنوا صنعه، ولذلك فمن الخطأ أن نتبع المخادعين ونردد أقوال الجهلة الذين تباكوا متسائلين ماذا نفعل عندما نجد الهرم خارج مقررات الدراسة؟! لو كان هناك قانون يحاكم المخادعين والمضللين والباحثين عن الشهرة لكنا حاكمنا هؤلاء، لكن للأسف نجدهم فى كل مكان، ولهم من يصدقونهم من بعض الصحفيين وغيرهم، وهؤلاء لن ينتقصوا من قيمة هرم الملك "خوفو".. المعجزة المعمارية التى لن تتكرر، ومازلنا نحاول كشف أسراره.





أما الكشف الثانى الذى حدث عن طريق بعثة فقد عثرنا على ممر طوله ٩ أمتار وعرضه متران و٢ سم خلف المدخل الأصلى للهرم تمامًا، وأعتقد أن هذا هو الكشف الثانى داخل الهرم والذى يثبت أننا سوف نعرف العديد من اسرار الهرم، وخاصة إذا ما عرفنا أن هذا الممر قد يكون حماية للحجرة الأصلية الخاصة بالملك خوفو وسوف يكون هذا أعظم اكتشاف أثرى فى العالم كله.

لمطالعة موقع ديالوج.. عبر الرابط التالي:

https://www.ledialogue.fr/

