زيادة التجارة الزراعية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بـ39% العام الماضي

الأحد 12/مارس/2023 - 03:12 م

أفاد معهد الاقتصاد الزراعي الأوكراني بأن حجم التجارة الزراعية بين أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 16.5 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع نسبته 39 في المئة عن العام الذي سبقه، وهو أعلى رقم تم تسجيله من خلال اتفاقية الشراكة بين الجانبين، إذ تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 11.9 مليار دولار والذي سجل عام 2021.

وحسبما نقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الزراعي، كانت بولندا ورومانيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والمجر الشركاء التجاريين الرئيسيين في العام الماضي، وقد بلغ إجمالي حجم التجارة المحلية للمنتجات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي 77 في المئة.

في الوقت نفسه، استوردت أوكرانيا منتجات زراعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بقيمة بلغت 3.37 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 17 في المئة تقريبًا عن معدلات عام 2021.

وكانت المشروبات على قمة الواردات بقيمة 308 ملايين دولار. كذلك تم استيراد كميات كبيرة من الخضروات للمرة الأولى حيث بلغ مجموعها 183 مليون دولار.

ويتوقع الخبراء أن يظل الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري الشريك الأساسي لأوكرانيا في التجارة الزراعية الخارجية بسبب عدم وجود تعريفات جمركية على المنتجات الواردة من أوكرانيا والطرق اللوجستية المتطورة وعدم وجود بدائل للعلاقات الإقليمية.