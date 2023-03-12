شمال سيناء تستعد لشهر رمضان بمعارض وتخفيضات علي السلع تصل إلى 30%

الأحد 12/مارس/2023 - 11:21 ص

استعدت محافظة شمال سيناء لقدوم شهر رمضان المبارك بمعرضين كبيرين بمدينة العريش للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت رعاية وأشراف محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة وبالتنسيق مع الغرفة التجارية وتموين شمال سيناء بتوفير سلع غذائية للمواطنين باسعار مخفضة بعد الاجتماع مع كبار تجار المحافظة، وقد جري الاتفاق بالنزول بأسعار السلع بنسبة تصل الي 30% طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وشهدت مدينة العريش أفتتاح معرضين كبيرين معرض مبادرة "كلنا واحد" والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ميدان السادات بوسط مدينة العريش ومعرض " أهلا رمضان " فى مدينة العريش وذلك لتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة فضلا عن معرض ثالث يدعي معرض الجلاء لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة . .

وأعلن محافظ شمال سيناء أن معرض أهلا رمضان يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة وأن التخفيضات تصل الى نسبة 30 % من الأسعار الخارجية مشيرا الى أن المعرض مستمر طوال شهر رمضان وأن محافظة شمال سيناء تعد متميزة فى هذا المجال مؤكدا على الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق .

وأشارت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء الى مشاركة عشرات التجار والشركات فى المعرض لتوفير جميع أنواع السلع واحتياجات شهر رمضان من الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها وباقى مستلزمات شهر رمضان بأسعار مناسبة .

وأكد المحافظ أن معرض كلنا واحد يهدف الي توفير السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم والأدوات الكهربائية والمفروشات والملابس وغيرها بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين، بالتعاون مع عدد من الشركات والتجار من داخل وخارج المحافظة وذلك فى إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

وأضاف المحافظ أن مبادرة "كلنا واحد" تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى؛ لعرض السلع الأساسية ذات الجودة العالية بأسعار مخفَّضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين ٢٠٪ - ٣٠٪.