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الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون العصيان لليوم الـ 27 على التوالي

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون
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 واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ27 على التوالي، خطوات "العصيان"، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي المتطرف "ايتمار بن جفير".
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان المشترك - أن خطوات "العصيان" مستمرة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، بعنوان (بركان الحرية أو الشهادة)، استنادا للبرنامج النضالي الذي أقرته (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل)، وستكون خطوة الإضراب، مرهونة بموقف إدارة السجون بشأن مطالب الأسرى، المتمثلة بتراجعها عن كافة الإجراءات التي أعلنت عنها.
يشار إلى أن الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ 14 فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن جفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.
 

الأسرى الفلسطينيون العصيان الاحتلال الإسرائيلي