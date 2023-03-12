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الأحد 12 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الدولار اليوم الأحد 12 مارس 2023

الدولار
الدولار
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استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 12 مارس 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصرى ومصر نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار ببنك الإسكان والتعمير نحو 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار ببنك الإسكندرية نحو30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر الدولار ببنوك ( التجارى الدولي CIB، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامى، الامارات دبي الوطني، والمصري للتنمية الصادرات، وقطر الوطنيQNB ، والمصرف المتحد، وكريدى اجريكول ، وقناة السويس، والكويت الوطني، والمشرق، إتش أس بى سى HSBC، وبلوم) نحو 30.83جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع.

اسعار الدولار الدولار اليوم