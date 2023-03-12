بحجم القطط| جرذان تثير الذعر لسكان بلدة سياحية بريطانية

الأحد 12/مارس/2023 - 04:16 ص

اكتسحت جرذان وُصفت بأنها "في حجم القطط" بلدة سياحية في بريطانيا، وبثت الرعب لدى السكان ورواد الشاطئ.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات لجرذان ضخمة تتجول حول منطقة كاسل بيتش التابعة لبلدة تنبي الساحلية في ويلز، حيث تصطدم الأمواج بالصخور عند الشاطئ الشهير.

وقال السكان إن المشكلة تفاقمت في الأشهر الأخيرة.

جرذان بحجم القطط

وأثارت اللقطات الاشمئزاز لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن المنطقة تعتبر جهة سياحية لكثير من البريطانيين.

وحث مجلس بيمبروكشاير المسؤول عن البلدة السكان على عدم إطعام الحيوانات أو إسقاط الطعام على الأرض، وقال إن موظفين متخصصين يفحصون المنحدرات حيث يعتقد أن الفئران تعشش.

وقال روجر مايلز، وهو صاحب مركب بحري، إن الفئران أصبحت مشكلة تزداد سوءا خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أنها "مثيرة للقلق حقا".

وتابع مايلز: "في بداية المساء وفي الغسق وفي الصباح الباكر، الجرذان في كل مكان حقا. هناك منطقة معينة حيث ترى أجزاء من الجرف قد تآكلت".