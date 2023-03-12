شاهد.. نتيجة ركوب السياح على ظهور الفيلة بعد سنوات في تايلاند

الأحد 12/مارس/2023 - 05:00 ص

أظهرت صورة مروعة الأذى الكبير الذي لحق بأنثى فيل، بعد سنوات من حمل السياح على ظهرها في تايلاند، وهي عادة "سياحية" منتشرة في تلك المناطق.

وأصدرت منظمة "أصدقاء الحياة البرية في تايلاند" صورة لباي لين، وهي أنثى فيل تبلغ من العمر 71 عاما، وتعاني تشوها في العمود الفقري بعد عقود من حمل السياح.

وفي بعض الحالات، كانت تجبر أنثى الفيل المسنة على حمل ما يصل إلى 6 أشخاص دفعة واحدة.

Pai Lin's story and the damage #tourists rides can do to elephants' bodies has been seen by millions. Please support the retirement and life-long care of #rescued #elephants like Pai Lin by donating today > https://t.co/qPhjQzdV3f#wildlife #sanctuary #thailand pic.twitter.com/2Nne28JWRg — Wildlife Friends (@WFFThailand) March 11، 2023

وتقود المنظمة حملة لإيقاف ظاهرة حمل الفيلة للسياح، وخاصة الحيوانات المعمرة مثل باي لين، التي تطالب المنظمة بـ"تقاعدها من العمل".

في الصورة المروعة التي نشرت مؤخرا، بدت منطقة الظهر لدى أنثى الفيل وهي مقوسة للداخل، على عكس التحدب الطبيعي للفيلة على شكل "قبة".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التقوس العكسي وحجم الضرر للعمود الفقري، جاء نتيجة عقود من حمل وزن هائل.

ويعد ركوب الفيلة نشاطا سياحيا منتشرا بشكل كبير في بلدان مثل تايلاند، وهو عمل مربح جدا لشركات السياحة والرحلات.

وشنت منظمات مثل "أصدقاء الحياة البرية في تايلاند" منذ فترة طويلة، حملات لمنع شركات السياحة المحلية من استخدام الحيوانات بهذه الطريقة، لكن من دون جدوى.