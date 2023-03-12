خاصة لموظفيه| إيلون ماسك يبني مدينة سكنية بولاية تكساس الأميركية

الأحد 12/مارس/2023 - 05:16 ص

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، شراء الملياردير إيلون ماسك، أراض في أوستن بولاية تكساس الأميركية، لبناء مدينة خاصة بموظفي شركاته.

ووصف تقرير الصحيفة المدينة التي سيبنيها ماسك بـ"الفاضلة"، رغم نفي الأخير من خلال حسابه على "تويتر" هذا المشروع، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «سكاي نيوز».

وتحدثت الصحيفة الأميركية إلى عدد من السكان المحليين في أوستن، الذين رغم سعادة بعضهم بالفرص التي سيحملها مشروع ماسك، عبّر آخرون عن مخاوفهم من تغييرات جذرية ستحدث في المكان الهادئ الذي اعتادوا العيش فيه.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن مشروع ماسك لا يزال في مراحله الأولى، إذ لم يتم إنجاز سوى بعض المنازل وساحة تبدو مخصصة للرياضة وبركة سباحة.

وذكرت الصحيفة أن ماسك يخطط لتأجير منازل للعمال، بسعر يقل عن السوق المحلية بكثير، حيث سيكون سعر استئجار منزل مكون من غرفتي نوم 800 دولار شهريا، مقارنة بـ2200 دولار في مدينة باستروب المجاورة.

جدير بالذكر أن مدينة ماسك تقع على مقربة من مباني شركتي "بورينغ" و"سبيس إكس" التي يتم بناؤها في تكساس.